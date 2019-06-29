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الولايات المتحدة بعثت طائرات "شبح" إلى الخليج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يواصل الجيش الأمريكي تعزيز قواته في الخليج العربي على خلفية التوتر مع ايران، وأعلنت القيادة المركزية الامريكية الجمعة ان طائرات حربية من طراز F-22 تم ارسالها الى القاعدة الجوية الامريكية في قطر لأول مرة.  ولم توضح القيادة عدد الطائرات التي أرسلت لكن في الصورة التي نشرتها القيادة تظهر خمس طائرات في سماء قاعدة "العديد" الامريكية في قطر.  وقدمت ايران امس شكوى رسمية الى الأمم المتحدة حول تسلل طائرة بدون طيار أمريكية الى أراضيها. وذكر في بيان الوكالة الإيرانية "تسنيم" ان من حق ايران الرد بشدة ان عادت الولايات المتحدة وهاجمتها. وتنفي الولايات المتحدة ان طائرتها اخترقت الأراضي الإيرانية وقالت ان الطائرة اسقطت في المجال الدولي.  وأيضا أعلن الاتحاد الأوروبي امس ان بريطانيا، فرنسا وألمانيا بدأت تشغيل قناة تجارية خاصة مع ايران، تهدف الى تجاوز العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران.  وقالت في بيان ان القناة التجارية متاحة لجميع شركات الاتحاد الأوروبي وان تحويل المبالغ الأولى يجري حاليا الان. ووفقا للبيان أنشأت ايران هيئة تجارية مع أوروبا.
الولايات المتحدة بعثت طائرات "شبح" إلى الخليج




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