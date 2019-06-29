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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على...
رحبت كوريا الشمالية باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد لقاء بينه وزعيم...
أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن عدم التطبيع مع إسرائيل هو في مقدمة ثوابت دولة...
وجه رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق دومينيك دو فيلبان انتقادات شديدة اللهجة لخطة...
: توفي، فجر الجمعة، الشاب الفلسطيني أحمد بسام العودة (27 عاماً) في مدينة ممفيس...
ردّ رئيس الوزراء محمد اشتية، على انتقاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو...
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية إلى عدم التسرع في مسألة حل...
أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى وتباع...
قالت الرئاسة التونسية في بيان صادر عنها إن الرئيس الباجي قائد السبسي البالغ من...
أصيب رجال أمن ومدنيون في تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة، وسط تونس العاصمة،...