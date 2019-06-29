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مجلس كفركنا المحلي ينظم فعاليات الصيف باجواء احتفالية ومشاركة واسعة



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بأجواء احتفالية مميزة ، افتتحت وحدة الشبية في مجلس كفركنا المحلي بالتعاون مع قسم مكافحة العنف والكحول ، معهد بي كريتيف ووحدة التطوع، فعاليات الصيف ، بمشاركة أكثر من ٢٠٠٠ طفل وفتى كناوي، وذلك امس الجمعة في الملعب البلدي. .

شهد البرنامج فقرات مختلفة ومنها تفعيل الاطفال والطلاب بالالعاب المائية والرياضية.

وجاء هذا البرنامج استمرارا للبرنامج التفعيلية لجمهور الاطفال والطلاب تحت اشراف قسم الشبيبة وبدعم من ادارة المجلس المحلي.





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