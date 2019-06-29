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اصابة طفلة اثر تعرضها للدغة افعى في حرفيش



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان طفلة تبلغ من العمر (١١ عاما) تعرضت للدغة افعى في بلدة حرفيش ووصفت حالتها بالخطيرة .


الطواقم الطبية نقلت الطفلة للمستشفى لاستكمال العلاج.

اصابة طفلة اثر تعرضها للدغة افعى في حرفيش




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