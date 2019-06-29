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اردغان يتحدى امريكا: عملية توريد "إس 400" الروسية ستتم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، بأنه لا توجد أية معوقات بخصوص صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400".  وأشار أردوغان وفقا لوكالة "سبوتنيك" إلى أن الاتفاق الثنائي بشأن إنتاج الصواريخ المشترك ونقل التقنيات أمر مهم جدا بالنسبة لأنقرة.  وقال أردوغان: "نواصل مراقبتنا لعملية توريد "إس 400" فيما يتعلق باتفاقنا الذي تم التوصل إليه في دوشانبه، وأود أن أشير أيضا إلى أن إنتاج الصواريخ المشترك، بما في ذلك نقل التقنيات، يمثل أولوية لتعاوننا".  وأضاف وفقا اعتقادي "لا توجد أية معوقات بخصوص صفقة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400".  وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا بسبب صفقة صواريخ "إس 400" التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو.  فبينما تصر أنقرة على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض واشنطن تلك الصفقة، وتحاول الضغط على أنقرة لإيقافها.  وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، مجددا أن بلاده لن تتراجع عن قرار شراء منظومة إس- 400 الروسية، وستبدأ في استلامها اعتبارا من الشهر المقبل، وهي الصفقة التي تعارضها واشنطن.  وكان الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف، صرح بأنه سيتم تسليم أول شحنة أنظمة الدفاع الجوي "إس —400" إلى تركيا في تموز / يوليو من هذا العام.  وأشار إلى أن عقد توريد تركيا "إس — 400" سيتم تنفيذه في وقت قياسي، ويتم حاليا الانتهاء من المكون اللوجستي.
اردغان يتحدى امريكا: عملية توريد "إس 400" الروسية ستتم




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