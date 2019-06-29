ترامب:, اتفاقبين, السلام, بين, الفلسطينيين, والإسرائيليين, سيتم, في, عهدي,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان طفلة تبلغ من العمر (١١ عاما)...
كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، عن رفض الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد،...
اصيب عصر اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره بجراح متفاوته اثر تعرضه لاطلاق نار...
عقد المجلس البلدي في شفاعمرو جلسة طارئة صباح اليوم السبت على ضوء الاحداث الاخيرة...
لقي شاب يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه صباح اليوم السبت جراء حادث طرق مروع على شارع...
ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع غريمه البرازيلي، في الدور نصف النهائي من بطولة...
بعد ان تحول سهل البطوف الى بحيرة بسبب هطول امطار وتعرضه للغرق مما تسبب باضرار...
أًصيب مساء الجمعة شاب بالعشرينيات من عمره باطلاق نار في بلدة الفريديس ووصفت...
انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة، في مدينة اللد الشاب مروان العسيوي،...
لقي الشاب رائد الوحش(41 عاماً) مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة بعد تعرضهما لاطلاق نار...