ترامب:, اتفاقبين, السلام, بين, الفلسطينيين, والإسرائيليين, سيتم, في, عهدي,

شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أن اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يبرم أبدا، إذا لم يتم توقيعه خلال فترته الرئاسية.

وجاء هذا التصريح على لسان الرئيس الأمريكي أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في أوساكا اليابانية، في ختام قمة مجموعة العشرين الاقتصادية.وأشار ترامب إلى وجود "فرصة جيدة" لنجاح خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، معربا عن قناعته بأن الفلسطينيين، الذين يقاطعون الإدارة الأمريكية منذ إعلانها في ديسمبر 2017 قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يريدون إبرام صفقة مع تل أبيب.ودافع ترامب عن قراره بقطع المساعدات المالية للفلسطينيين العام الماضي، قائلا: "نحن نحاول إبرام صفقة ومساعدتهم، وهم يقولون هذه الأشياء القبيحة.. إذا لم تتفاوضوا ولا تريدون صنع السلام، فإننا لن ندفع أموالا إليكم، وسنرى ما الذي سيحدث".وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من "ورشة البحرين" التي نظمتها الولايات المتحدة لتقديم الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، وغاب عنها الجانب الفلسطيني بسبب رفضه المبدئي لخطة السلام الأمريكية الجديدة.