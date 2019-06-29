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اصابة شاب باطلاق نار في جث المثلث



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اصيب عصر اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره بجراح متفاوته اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة جث المثلث .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب باطلاق نار في جث المثلث




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