اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, جث, المثلث,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

اصيب عصر اليوم السبت شاب بالعشرينيات من عمره بجراح متفاوته اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة جث المثلث .

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