شفاعمرو:جلسة, طارئة, في, البلدية, بعد, مقتل, الشاب, رائد, الوحش,

عقد المجلس البلدي في شفاعمرو جلسة طارئة صباح اليوم السبت على ضوء الاحداث الاخيرة في شفاعمرو ، ويقر بالاجماع على إدانة الجريمة التي راح ضحيتها الشاب رائد سعيد الوحش واصيب على اثرها الشاب ماهر نصير .

إن الجرائم الاخيرة التي حدثت بالمدينة تستوجب منا جميعا كشفاعمريين صرخة استنكار وغضب ، إن هذه الافة الغريبة على سكان شفاعمرو يجب ان تستئصل بكافة الاليات والطرق وبتعاون كافة الجهات .وعليه قرر المجلس البلد تشكيل لجنة من اعضاء البلدية التي ستشرف بشكل عملي على ترتيب مسيرة حاشدة تندد وترفض اعمال العنف والجرائم المستشرية بالمدينة تشمل كافة الاطر والهيئات الاجتماعية ، الثقافية ، الدينية والسياسية ،بالاضافة للعمل من خلال كافة المؤسسات البلدية والشعبية على محاربة كافة ظواهر العنف .هذا واكد رئيس واعضاء البلدية على اهمية مطالبة الشرطة بالعمل على اخد دورها بحفظ الامان في المدينة ومحاربة كافة اشكال العنف وخاصة ظاهر حيازة السلاح غير المرخص .ومن جهة اخرى يجب علينا كشفاعمريين غيوريين على ابنائنا ومستقبلهم مقاطعة كل الظواهر التي تؤدي بناةإلى طريق العنف والقتل والجرائم ، والعمل على المقاطعة الاجتماعية لكل من يسلك هذا الطريق .