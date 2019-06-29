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شفاعمرو:جلسة طارئة في البلدية بعد مقتل الشاب رائد الوحش



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عقد المجلس البلدي في شفاعمرو جلسة طارئة صباح اليوم السبت على ضوء الاحداث الاخيرة في شفاعمرو ، ويقر بالاجماع على إدانة الجريمة التي راح ضحيتها الشاب رائد سعيد الوحش واصيب على اثرها الشاب ماهر نصير .


إن الجرائم الاخيرة التي حدثت بالمدينة تستوجب منا جميعا كشفاعمريين صرخة استنكار وغضب ، إن هذه الافة الغريبة على سكان شفاعمرو يجب ان تستئصل بكافة الاليات والطرق وبتعاون كافة الجهات .

وعليه قرر المجلس البلد تشكيل لجنة من اعضاء البلدية التي ستشرف بشكل عملي على ترتيب مسيرة حاشدة تندد وترفض اعمال العنف والجرائم المستشرية بالمدينة تشمل كافة الاطر والهيئات الاجتماعية ، الثقافية ، الدينية والسياسية ،بالاضافة للعمل من خلال كافة المؤسسات البلدية والشعبية على محاربة كافة ظواهر العنف .

هذا واكد رئيس واعضاء البلدية على اهمية مطالبة الشرطة بالعمل على اخد دورها بحفظ الامان في المدينة ومحاربة كافة اشكال العنف وخاصة ظاهر حيازة السلاح غير المرخص .

ومن جهة اخرى يجب علينا كشفاعمريين غيوريين على ابنائنا ومستقبلهم مقاطعة كل الظواهر التي تؤدي بناةإلى طريق العنف والقتل والجرائم ، والعمل على المقاطعة الاجتماعية لكل من يسلك هذا الطريق .
شفاعمرو:جلسة طارئة في البلدية بعد مقتل الشاب رائد الوحش




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