برشلونة, يناطح, ريال, مدريد, على, صفقة, هولندية,

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن وجود منافسة بين برشلونة وريال مدريد على التعاقد مع نجم هولندي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لم يسقط دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس، من حساباته ويخطط لضمه هذا الصيف.وكان خط وسط برشلونة مكتملًا بالتعاقد مع فرينكي دي يونج، بالإضافة إلى تواجد إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، آرثر ميلو، أرتورو فيدال، كارليس ألينا، رافينيا ألكانتارا، دينيس سواريز، وسيرجي روبرتو، ولذلك قل الاهتمام بفان دي بيك.والآن عاد برشلونة لتوجيه الأنظار صوب نجم أياكس، بسبب الرحيل المحتمل لدينيس سواريز ورافينيا ألكانتارا هذا الصيف.ويسعى ريال مدريد أيضًا لضم فان دي بيك، ولكن النادي الملكي ينوي عرض 50 مليون يورو فقط، بينما يطلب أياكس الحصول على مقابل من 60 إلى 65 مليونًا.ووجه الميرنجي بوصلته إلى نجم أياكس، بعدما وجد صعوبات في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.يُذكر أن فان دي بيك، (21 عامًا) قدم موسمًا مميزًا مع أياكس؛ حيث لعب 57 مباراة، ولم يتعرض لأي إصابة، وسجل 17 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة.