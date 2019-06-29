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كوريا الشمالية ترحب باقتراح ترامب عقد لقاء قمة مع كيم جونغ أون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رحبت كوريا الشمالية باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد لقاء بينه وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين. وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن هذه الفكرة مثيرة للاهتمام، غير أنها لم تتلق بعد أي طلب رسمي بهذا الخصوص. وأضافت أن هذا اللقاء في حال عقده سيشكل فرصة جيدة لتحسين العلاقات الثنائية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كوريا الشمالية ردت على دعوته للقاء زعيمها كيم جونج أون، غدا الأحد، في المنطقة منزوعة السلاح "بشكل إيجابي للغاية"، لكنه مازال لا يعرف ما إذا كان الاجتماع سيعقد أم لا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن من أوساكا اليابانية أن رغبته أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين خلال رحلته المقرّرة إلى سيول غدا الأحد.وقال ترامب في تغريدة على تويتر انه يرغب في مصافحة يد كيم والقول مرحباً(؟)!".وقد التقى الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي حتى الآن، في حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة، ثم في شباط/فبراير الفائت بهانوي في قمة انتهت دون نتائج.
كوريا الشمالية ترحب باقتراح ترامب عقد لقاء قمة مع كيم جونغ أون




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