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سما المصري: “التعرض للتحرش أفضل من عملية تنظيف المنزل”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت خلاله وهي تقوم بتنظيف المنزل، واشارت في الفيديو الى انها سعيدة بفوز المنتخب المصري ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

وقالت المصري في الفيديو انها كانت ذاهبة لمشاهدة مباراة المنتخب المصري لكن هناك ظروف منعتها من ذلك، مشيرة الى أنها لو تعرضت للتحرش في الملعب سيكون افضل من تنظيفها للمنزل.
وظهرت سما المصري في الفيديو وهي ترتدي فستاناً زهري اللون، وعلقت عليه بالتالي: “خدامه خدامه مفيش كلام على رأي مرتضى منصور ابن ابو صفيحه المتهم بالاختلاس… ياحبيبتي يامصر يامصر”.
سما المصري: “التعرض للتحرش أفضل من عملية تنظيف المنزل”




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