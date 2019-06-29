مصرع, شاب, في, حادث, طرق, قرب, الجش,

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ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع غريمه البرازيلي، في الدور نصف النهائي من بطولة...
بعد ان تحول سهل البطوف الى بحيرة بسبب هطول امطار وتعرضه للغرق مما تسبب باضرار...
أًصيب مساء الجمعة شاب بالعشرينيات من عمره باطلاق نار في بلدة الفريديس ووصفت...
انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة، في مدينة اللد الشاب مروان العسيوي،...
لقي الشاب رائد الوحش(41 عاماً) مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة بعد تعرضهما لاطلاق نار...
حاء في بیان من مجلس مجمع الكنائس الانجيلية في البلاد یتم مؤخراً نشر فیدیوھات...
اكد امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ان تصريحات المبعوث الاميركي...
بدعوة من رئيس مجلس محلي الرينة السيد جميل أنور بصول ، زار صباح اليوم الجمعة مدير...
مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة ورياض الأطفال و 140 الف معلم يخرجون يوم...
اعلنت الشرطة في شفاعمرو في بيان صادر عنها صباح اليوم الجمعة انها أعادت طفلة 4...