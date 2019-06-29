مصرع, شاب, في, حادث, طرق, قرب, الجش,

وجاء في بيان الشرطة ان راكب دراجة نارية اصطدم بسيارة خصوصية مما ادى الى وفاته على الفور .الشرطة باشرت التحقيق .

لقي شاب يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه صباح اليوم السبت جراء حادث طرق مروع على شارع رقم 89 قرب بلدة الجش .

تابعونــا

الأرجنتين تتجاوز فنزويلا نحو كلاسيكو البرازيل 2019-06-29 | 07:08:38 ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع غريمه البرازيلي، في الدور نصف النهائي من بطولة...

المزارع علي عنتر من عرابة :وزارة الزراعة منعتنا من الاعلان عن سهل البطوف ارض منكوبة بسبب الامطار 2019-06-29 | 07:04:37 بعد ان تحول سهل البطوف الى بحيرة بسبب هطول امطار وتعرضه للغرق مما تسبب باضرار...

اصابة شاب باطلاق نار في الفريديس 2019-06-29 | 07:06:53 أًصيب مساء الجمعة شاب بالعشرينيات من عمره باطلاق نار في بلدة الفريديس ووصفت...

اللد: وفاة الشاب مروان العسيوي متأثرا بجراحه بعد تعرضه للطعن 2019-06-28 | 23:30:00 انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة، في مدينة اللد الشاب مروان العسيوي،...

شفاعمرو: مقتل الشاب رائد الوحش واصابة اخر باطلاق نار 2019-06-28 | 23:28:09 لقي الشاب رائد الوحش(41 عاماً) مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة بعد تعرضهما لاطلاق نار...

مجلس مجمع الكنائس الانجيلية: لا علاقة لنا بما يجري في نتسیرت علیت 2019-06-28 | 20:07:57 حاء في بیان من مجلس مجمع الكنائس الانجيلية في البلاد یتم مؤخراً نشر فیدیوھات...

عريقات: مواقف جرينبلات تحريض واستخفاف بكل من حضر ورشة المنامة 2019-06-28 | 18:42:38 اكد امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ان تصريحات المبعوث الاميركي...

مدير عام وزارة التربية والتعليم يزور مجلس محلي الرينة ويلتقي مدراء المدارس‎ 2019-06-28 | 12:36:10 بدعوة من رئيس مجلس محلي الرينة السيد جميل أنور بصول ، زار صباح اليوم الجمعة مدير...

مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة يخرجون للعطلة 2019-06-28 | 10:23:25 مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة ورياض الأطفال و 140 الف معلم يخرجون يوم...