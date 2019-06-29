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مصرع شاب في حادث طرق قرب الجش



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لقي شاب يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه صباح اليوم السبت جراء حادث طرق مروع على شارع رقم 89 قرب بلدة الجش .


وجاء في بيان الشرطة ان راكب دراجة نارية اصطدم بسيارة خصوصية مما ادى الى وفاته على الفور .

الشرطة باشرت التحقيق .
مصرع شاب في حادث طرق قرب الجش




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