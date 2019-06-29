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الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكون الجو اليوم السبت صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر  خفيف الى متوسط ارتفاع الموج 
الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة




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