الطقس:اجواء, صيفية, عادية, ولا, يطرأ, تغيير, على, درجات, الحرارة,

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أصبح قائد نادي أياكس الهولندي ماتياس دي ليخت على بعد خطوة من التوقيع مع...
احتفلت مدرسة جمال طربيه الثانوية سخنين بتخريج الفوج ال 46 من طلابها والذي بلغ...
لأول مرة في البلاد , بدأ اليوم الثلاثاء في مدينة نتسيرت عيليت استفتاء حول تغيير...
باشر فريق الدرجة الاولى هبوعيل كفركنا استعدادته للموسم المقبل , وكانت الخطوة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، في مفترق...
لقي شاب مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر انفجار سيارة في نيشر قرب حيفا .0 واسفر...
يكون الجو اليوم السبت حاراً نسبياً الى حار ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة...
قال الامين العام لحزب الله حسن نصرالله خلال مهرجان “نحو القدس” الذي اقامه حزب...
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التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس مع جاريد كوشنر، صهر...