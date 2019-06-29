الطقس:اجواء, صيفية, عادية, ولا, يطرأ, تغيير, على, درجات, الحرارة,

يكون الجو اليوم السبت صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

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