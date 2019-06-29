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الأرجنتين تتجاوز فنزويلا نحو كلاسيكو البرازيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع غريمه البرازيلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019، عقب فوزه على فنزويلا (2-0)، اليوم الجمعة، لحساب ربع النهائي.

وأحرز لوتارو مارتينيز الهدف الأول للتانجو، في الدقيقة 10، وأضاف جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني بالدقيقة 74.
وكان المنتخب الفنزويلي الطرف الأضعف في المباراة، فرغم تواضع الخط الخلفي ومنتصف ملعب راقصي التانجو، إلا أن المنافس لم يكن له ردة فعل قوية على تقدم الأرجنتين.
وتعد ثنائية لوتارو وسيرجيو أجويرو، مهاجمي الأرجنتين، أبرز إيجابيات اللقاء، في ظل التفاهم الكبير بين اللاعبين، ومحاولاتهما المستمرة لمساعدة بعضهما البعض، وهذا بجانب تألق الظهير الأيمن خوان فويث من الناحية الدفاعية.
الأرجنتين تتجاوز فنزويلا نحو كلاسيكو البرازيل




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