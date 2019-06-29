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المزارع علي عنتر من عرابة :وزارة الزراعة منعتنا من الاعلان عن سهل البطوف ارض منكوبة بسبب الامطار



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



بعد ان تحول سهل البطوف الى بحيرة بسبب هطول امطار وتعرضه للغرق مما تسبب باضرار كبيرة للموسم الشتوي ,في هذه الايام تبخرت المياه واختفت هناك محاولات للمزارعين لزراعة زراعة صيفية التي تبدا من شهر شباط وتنتهي في اواخر نيسان مما يؤكد بان سهل البطوف لا زراعة شتوية ولا صيفية وعلى وزارة الزراعة الاعلان عن سهل البطوف ارض منكوبة وتعرض لسنة محل بخسارة فادخة للمزارعين دون تعويض .


المزارع علي واكد نصار :بعد ان اختفت وتبخرت المياه من سهل البطوف اقوم بحاولة لزراعة الارض بزراعة صيفية عل وعسى ان يتم تعويضنا  من الموسم الصيفي .في سهل البطوف لا زراعة شتوية ولا صيفية ووزارة الزراعة منعتنا من الاعلان عن سهل البطوف ارض منكوبة ولا تعوضنا من خسارتنا من الزراعة الشتوية التي تعرضت للغرق نحن نستغيث ونطالب بايجاد حل لغرق سهل البطوف من البلديات والوزارات المختلفة .




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