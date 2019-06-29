المزارع, علي, عنتر, من, عرابة, :وزارة, الزراعة, منعتنا, من, الاعلان, عن, سهل, البطوف, ارض, منكوبة, بسبب, الامطار,

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انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة، في مدينة اللد الشاب مروان العسيوي،...
لقي الشاب رائد الوحش(41 عاماً) مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة بعد تعرضهما لاطلاق نار...
حاء في بیان من مجلس مجمع الكنائس الانجيلية في البلاد یتم مؤخراً نشر فیدیوھات...
اكد امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ان تصريحات المبعوث الاميركي...
بدعوة من رئيس مجلس محلي الرينة السيد جميل أنور بصول ، زار صباح اليوم الجمعة مدير...
مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة ورياض الأطفال و 140 الف معلم يخرجون يوم...
اعلنت الشرطة في شفاعمرو في بيان صادر عنها صباح اليوم الجمعة انها أعادت طفلة 4...
يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" ضمن فعاليات مسيرة...
أفرجت محكمة الصلح في مدينة الناصرة،الخميس،عن شاب 27 عامًا من منطقة وادي...
اليوم الجمعة يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات السنوية العامة...