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اصابة شاب باطلاق نار في الفريديس



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أًصيب مساء الجمعة شاب بالعشرينيات من عمره باطلاق نار في بلدة الفريديس ووصفت اصابته بالمتوسطة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى الخضيرة لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب باطلاق نار في الفريديس




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