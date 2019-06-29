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الكويت: عدم التطبيع مع إسرائيل أحد ثوابتنا السياسية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن عدم التطبيع مع إسرائيل هو في مقدمة ثوابت دولة الكويت للتعامل مع القضية الفلسطينية، ما لم تتحقق استحقاقات أساسية تلبي مطالب وهموم الشعب الفلسطيني. وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".


وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، إن "الكويت موقفها ثابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو دعم السلطة والشعب الفلسطيني لتحقيق مطالبهم الشرعية"، مشيرا إلى أن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للامة العربية".

وأضاف أن عدم مشاركة الكويت في ورشة المنامة جاءت "انسجاما مع موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية" واستجابة لبيان مجلس الأمة الصادر بالإجماع بعدم المشاركة.

وأعرب الجارالله عن تطلع الكويت إلى أن "تعمل الدول الكبرى المعنية بمستقبل السلام في الشرق الأوسط بالأخذ في الاعتبار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي ترتكز على مبدأ الدولتين، والتي تراعي مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق."
الكويت: عدم التطبيع مع إسرائيل أحد ثوابتنا السياسية




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