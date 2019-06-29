الكويت:, عدم, التطبيع, مع, إسرائيل, أحد, ثوابتنا, السياسية,

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وجه رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق دومينيك دو فيلبان انتقادات شديدة اللهجة لخطة...
: توفي، فجر الجمعة، الشاب الفلسطيني أحمد بسام العودة (27 عاماً) في مدينة ممفيس...
ردّ رئيس الوزراء محمد اشتية، على انتقاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو...
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية إلى عدم التسرع في مسألة حل...
أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى وتباع...
قالت الرئاسة التونسية في بيان صادر عنها إن الرئيس الباجي قائد السبسي البالغ من...
أصيب رجال أمن ومدنيون في تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة، وسط تونس العاصمة،...
تعرضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم إلى وعكة صحة ثانية، سببت لها...
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الخطة...
احتلت هونغ كونغ المركز الأول بين أغلى المدن للعيش فيها في العام 2019، بحسب تصنيف...