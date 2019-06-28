اللد:, وفاة, الشاب, مروان, العسيوي, متأثرا, بجراحه, بعد, تعرضه, للطعن,

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افادت مصادر طبية مساء الجمعة، ان شابا لقي مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة بعد تعرضهما...
حاء في بیان من مجلس مجمع الكنائس الانجيلية في البلاد یتم مؤخراً نشر فیدیوھات...
اكد امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ان تصريحات المبعوث الاميركي...
بدعوة من رئيس مجلس محلي الرينة السيد جميل أنور بصول ، زار صباح اليوم الجمعة مدير...
مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة ورياض الأطفال و 140 الف معلم يخرجون يوم...
اعلنت الشرطة في شفاعمرو في بيان صادر عنها صباح اليوم الجمعة انها أعادت طفلة 4...
يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" ضمن فعاليات مسيرة...
أفرجت محكمة الصلح في مدينة الناصرة،الخميس،عن شاب 27 عامًا من منطقة وادي...
اليوم الجمعة يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات السنوية العامة...
لقي الشاب محمد سمير عبيد مصرعه مساء الخميس جراء تعرضه لاطلاق نار من قوات الشرطة في...