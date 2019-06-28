اللد:, وفاة, الشاب, مروان, العسيوي, متأثرا, بجراحه, بعد, تعرضه, للطعن,

انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة، في مدينة اللد الشاب مروان العسيوي، متأثراً باصاباته الخطيرة، اثر تعرضه للطعن قبل حوالي شهر في شجار عائلي مؤسف.

وقد علم ان تشييع المرحوم سيكون يوم الاحد القادم .