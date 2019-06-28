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شفاعمرو: مقتل شاب واصابة اخر باطلاق نار



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 افادت مصادر طبية مساء الجمعة، ان شابا لقي مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة بعد تعرضهما لاطلاق نار في حي المكتب بمدينة شفاعمرو . 




وقامت طواقم الاسعاف بنقل المصاب الى المستشفى.

 ووصلت الى المكان قوات الشرطة والتي باشرت التحقيق في الجريمة.




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