شفاعمرو:, مقتل, شاب, واصابة, اخر, باطلاق, نار,

وقامت طواقم الاسعاف بنقل المصاب الى المستشفى.ووصلت الى المكان قوات الشرطة والتي باشرت التحقيق في الجريمة.

افادت مصادر طبية مساء الجمعة، ان شابا لقي مصرعه واصيب اخر بجراح خطيرة بعد تعرضهما لاطلاق نار في حي المكتب بمدينة شفاعمرو .

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