تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-28 20:07:57 مجلس مجمع الكنائس الانجيلية: لا علاقة لنا بما يجري في نتسیرت علیت |  2019-06-28 18:39:42 كلية عيلبون المسيحية تخرج فوجها ال 51 من طلابها |  2019-06-28 18:42:38 عريقات: مواقف جرينبلات تحريض واستخفاف بكل من حضر ورشة المنامة |  2019-06-28 16:28:07 رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مهاجماً ترامب : محاولة شراء استقلال الفلسطينيين وكرامتهم بالمليارات "نذالة" |  2019-06-28 12:36:10 مدير عام وزارة التربية والتعليم يزور مجلس محلي الرينة ويلتقي مدراء المدارس‎ |  2019-06-28 12:30:54 سطو مسلح في مدينة أمريكية يذهب ضحيته الفلسطيني أحمد العودة من نابلس |  2019-06-28 12:30:35 اشتية: ورشة البحرين منفصلة عن الواقع ولا مستقبل لها |  2019-06-28 10:28:54 البرازيل تتأهل بصعوبة لنصف نهائي "كوبا أمريكا" |  2019-06-28 10:23:25 مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة يخرجون للعطلة |  2019-06-28 10:19:23 في شفاعمرو- اعادة طفلة 4 سنوات لعائلتها بعد ان عثر عليها في الشارع لوحدها فجر اليوم واستدعاء والديها للتحقيق |  2019-06-28 09:34:57 غزة تتجهز لجمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" |  2019-06-28 09:26:54 الافراج عن شاب من منطقة وادي عارة اعتقال على خلفية قضية اختطاف شاب عربي من العفولة وضربه |  2019-06-28 09:17:26 ثانوية البعينة النجيدات تحتفل بتخريج فوجها ال27 |  2019-06-28 09:13:08 تراسنطا" عكا تخرّج الفوج الثّاني والسّتين من ابوابها |  2019-06-28 05:21:24 ترامب: لسنا مستعجلين بشأن إيران وإن توصلنا إلى حل فذلك رائع |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مجلس مجمع الكنائس الانجيلية: لا علاقة لنا بما يجري في نتسیرت علیت



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



حاء في بیان من مجلس مجمع الكنائس الانجيلية في البلاد

یتم مؤخراً نشر فیدیوھات وشھادات لأشخاص مختلفین حول ما یجري وحول ما یقال فیما یسمى "كنیسة الام الروح القدس " التي تجتمع في نتسیرت علیت.لمنع أي التباس یوضح مجمع الكنائس الانجیلیة في إسرائیل، وبشكل لا یقبل التأویل، ان لا علاقة له لا من قریب ولا من بعید مع ھذه الفئة. إضافة لذلك نوضح اننا ومن منطلق ایماننا 

المسیحي المؤسس على الكتاب المقدس، نرفض ما ینشر عن تعلیمھا وممارسات مختلفة فیھا.


بكل الأحوال نوضح ان مجمعنا یحوي تحت لوائه كنائس ومؤسسات من الكنیسة المعمدانیة، من كنیسة الناصري، من كنیسة جماعات الله ، من كنيسة الاتحاد المسيحي ومن كنیسة الاخوة المسیحیین.


نظراً لذلك وبطبیعة الحال لا صلة لنا بغیر الكنائس والهيئات المذكورة اعلاه ولسنا مسؤولین عنھم - لا قانونیا ولا ادبیا ولا روحیاً.


قال يسوع:"اثبتوا في وانا فيكم. كما ان الغصن لا يقدر ان ياتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمة، كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا فيّ" (يوحنا 15: 4)


باحترام

مجلس مجمع الكنائس الانجيلية




كلمات متعلقة

مجلس, مجمع, الكنائس, الانجيلية:, لا, علاقة, لنا, بما, يجري, في, نتسیرت, علیت,

تابعونــا

كلية عيلبون المسيحية تخرج فوجها ال 51 من طلابها كلية عيلبون المسيحية تخرج فوجها ال 51 من طلابها 2019-06-28 | 18:39:42

احتفلت كلية عيلبون المسحية بتخريج فوجها ال 51 حيث بلغ عدد الخريجين 96 خريج وخريجة...

عريقات: مواقف جرينبلات تحريض واستخفاف بكل من حضر ورشة المنامة عريقات: مواقف جرينبلات تحريض واستخفاف بكل من حضر ورشة المنامة 2019-06-28 | 18:42:38

اكد امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ان تصريحات المبعوث الاميركي...

مدير عام وزارة التربية والتعليم يزور مجلس محلي الرينة ويلتقي مدراء المدارس‎ مدير عام وزارة التربية والتعليم يزور مجلس محلي الرينة ويلتقي مدراء المدارس‎ 2019-06-28 | 12:36:10

بدعوة من رئيس مجلس محلي الرينة السيد جميل أنور بصول ، زار صباح اليوم الجمعة مدير...

مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة يخرجون للعطلة مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة يخرجون للعطلة 2019-06-28 | 10:23:25

مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة ورياض الأطفال و 140 الف معلم يخرجون يوم...

في شفاعمرو- اعادة طفلة 4 سنوات لعائلتها بعد ان عثر عليها في الشارع لوحدها فجر اليوم واستدعاء والديها للتحقيق في شفاعمرو- اعادة طفلة 4 سنوات لعائلتها بعد ان عثر عليها في الشارع لوحدها فجر اليوم واستدعاء والديها للتحقيق 2019-06-28 | 10:19:23

اعلنت الشرطة في شفاعمرو في بيان صادر عنها صباح اليوم الجمعة انها أعادت طفلة 4...

غزة تتجهز لجمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" غزة تتجهز لجمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" 2019-06-28 | 09:34:57

يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" ضمن فعاليات مسيرة...

الافراج عن شاب من منطقة وادي عارة اعتقال على خلفية قضية اختطاف شاب عربي من العفولة وضربه الافراج عن شاب من منطقة وادي عارة اعتقال على خلفية قضية اختطاف شاب عربي من العفولة وضربه 2019-06-28 | 09:26:54

أفرجت محكمة الصلح في مدينة الناصرة،الخميس،عن شاب 27 عامًا من منطقة وادي...

انخفاض طفيف في درجات الحرارة انخفاض طفيف في درجات الحرارة 2019-06-28 | 05:00:44

اليوم الجمعة يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات السنوية العامة...

مصرع شاب برصاص الشرطة في العيسوية مصرع شاب برصاص الشرطة في العيسوية 2019-06-27 | 22:57:54

لقي الشاب محمد سمير عبيد مصرعه مساء الخميس جراء تعرضه لاطلاق نار من قوات الشرطة في...

ام الفحم:مصرع الشابة شهد دعدوش(28عاماً)اثر حادث دهس على شارع 65 ام الفحم:مصرع الشابة شهد دعدوش(28عاماً)اثر حادث دهس على شارع 65 2019-06-27 | 23:54:05

لقيت الشابة شهد دعدوش(28عاماً)من مدينة ام الفحم مصرعها جراء تعرضها للدهس من سيارة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 3 نساء الشخ دنون قرية حيازة مخدرات مريخوانا تجارة معمل مختبر الشرطة اعتقال سلمان ابو مديغم اعتداء بالضرب المبرح رهط عطا استنكار اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة سمر قبطي منع تأخير تفتيش مطار اسرائيل بن غوريون الدولي كولومبيا ممثلة مصرع شاب منطقة مفتوحة انقلاب تراكتورون يفنئيل اسعاف شرطة وفاة انقاذ حادث عقد راية الصلح ربايعة لوباني حيفا مدينة . نزاع اطراف تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة كفر مندا اعتقالات اشتباكات اصابات مفرقعات الشرطة احداث مؤسفة انتخابات رئاسة مجلس محلي استعدوا موجة حر شديدة . الاسبوع القادم تضرب البلاد البحر الميت 44 درجة حافلة اطلاق نار مصر اصابات سياح مجهولون القاهرة اطلاق ام الفحم شابة الناصرة اطلاق نار المحطة ’ المركزية العفولة طعن شابين يهوديين . اسراء زيدان . عابدجسر الزرقاء هدية مدرسة حصري الشاملة الجديدة افتتاحها لوحة فنية اصابة سائق حادث طرق حيفا شاحنة قرب حيفا شرطة اسعاف عمار ابو شايب دراجة نارية حادث طرق مروع كفار هحوريش الناصرة يافة تأجيل زيارة المتابعة للقدس الاحد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com