مجلس, مجمع, الكنائس, الانجيلية:, لا, علاقة, لنا, بما, يجري, في, نتسیرت, علیت,

حاء في بیان من مجلس مجمع الكنائس الانجيلية في البلاد

یتم مؤخراً نشر فیدیوھات وشھادات لأشخاص مختلفین حول ما یجري وحول ما یقال فیما یسمى "كنیسة الام الروح القدس " التي تجتمع في نتسیرت علیت.لمنع أي التباس یوضح مجمع الكنائس الانجیلیة في إسرائیل، وبشكل لا یقبل التأویل، ان لا علاقة له لا من قریب ولا من بعید مع ھذه الفئة. إضافة لذلك نوضح اننا ومن منطلق ایمانناالمسیحي المؤسس على الكتاب المقدس، نرفض ما ینشر عن تعلیمھا وممارسات مختلفة فیھا.بكل الأحوال نوضح ان مجمعنا یحوي تحت لوائه كنائس ومؤسسات من الكنیسة المعمدانیة، من كنیسة الناصري، من كنیسة جماعات الله ، من كنيسة الاتحاد المسيحي ومن كنیسة الاخوة المسیحیین.نظراً لذلك وبطبیعة الحال لا صلة لنا بغیر الكنائس والهيئات المذكورة اعلاه ولسنا مسؤولین عنھم - لا قانونیا ولا ادبیا ولا روحیاً.قال يسوع:"اثبتوا في وانا فيكم. كما ان الغصن لا يقدر ان ياتي بثمر من ذاته ان لم يثبت في الكرمة، كذلك انتم ايضا ان لم تثبتوا فيّ" (يوحنا 15: 4)باحتراممجلس مجمع الكنائس الانجيلية