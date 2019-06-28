تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-28 18:39:42 كلية عيلبون المسيحية تخرج فوجها ال 51 من طلابها |  2019-06-28 18:42:38 عريقات: مواقف جرينبلات تحريض واستخفاف بكل من حضر ورشة المنامة |  2019-06-28 16:28:07 رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مهاجماً ترامب : محاولة شراء استقلال الفلسطينيين وكرامتهم بالمليارات "نذالة" |  2019-06-28 12:36:10 مدير عام وزارة التربية والتعليم يزور مجلس محلي الرينة ويلتقي مدراء المدارس‎ |  2019-06-28 12:30:54 سطو مسلح في مدينة أمريكية يذهب ضحيته الفلسطيني أحمد العودة من نابلس |  2019-06-28 12:30:35 اشتية: ورشة البحرين منفصلة عن الواقع ولا مستقبل لها |  2019-06-28 10:28:54 البرازيل تتأهل بصعوبة لنصف نهائي "كوبا أمريكا" |  2019-06-28 10:23:25 مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة يخرجون للعطلة |  2019-06-28 10:19:23 في شفاعمرو- اعادة طفلة 4 سنوات لعائلتها بعد ان عثر عليها في الشارع لوحدها فجر اليوم واستدعاء والديها للتحقيق |  2019-06-28 09:34:57 غزة تتجهز لجمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" |  2019-06-28 09:26:54 الافراج عن شاب من منطقة وادي عارة اعتقال على خلفية قضية اختطاف شاب عربي من العفولة وضربه |  2019-06-28 09:17:26 ثانوية البعينة النجيدات تحتفل بتخريج فوجها ال27 |  2019-06-28 09:13:08 تراسنطا" عكا تخرّج الفوج الثّاني والسّتين من ابوابها |  2019-06-28 05:21:24 ترامب: لسنا مستعجلين بشأن إيران وإن توصلنا إلى حل فذلك رائع |  2019-06-28 05:00:44 انخفاض طفيف في درجات الحرارة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كلية عيلبون المسيحية تخرج فوجها ال 51 من طلابها



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفلت كلية عيلبون المسحية بتخريج فوجها ال 51 حيث بلغ عدد الخريجين 96 خريج وخريجة واقيم الاحتفال بقاعة ابو زيد للافراح بحضور رئيس المجلس سمير ابو زيد واهالي الخريجين ,وقد تولى عرافة الاحتفال كل من الخريجين الياس اشقر وناديا سرور .


والقيت كلمات لمير المدرسة عزمي سرور ولرئيس المجلس سمير ابو زيد وعن الخريجين ثائر نجيدات وكلمة للطالب باسل زريق.


 وكانت وصلات موسيقية وغنائية لفرقةالصافي بقيادة الميسترو هاني سويد غناء لمرح عيلبوني ومعزوفة لبسمة عيلبوني.


 واختتم الاحتفال بتوزيع الشهادات على الخريجين باجواء من البهجة والسرور.من عوض دراوشه




كلمات متعلقة

كلية, عيلبون, المسيحية, تخرج, فوجها, ال, 51, من, طلابها,

تابعونــا

عريقات: مواقف جرينبلات تحريض واستخفاف بكل من حضر ورشة المنامة عريقات: مواقف جرينبلات تحريض واستخفاف بكل من حضر ورشة المنامة 2019-06-28 | 18:42:38

اكد امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ان تصريحات المبعوث الاميركي...

مدير عام وزارة التربية والتعليم يزور مجلس محلي الرينة ويلتقي مدراء المدارس‎ مدير عام وزارة التربية والتعليم يزور مجلس محلي الرينة ويلتقي مدراء المدارس‎ 2019-06-28 | 12:36:10

بدعوة من رئيس مجلس محلي الرينة السيد جميل أنور بصول ، زار صباح اليوم الجمعة مدير...

مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة يخرجون للعطلة مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة يخرجون للعطلة 2019-06-28 | 10:23:25

مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة ورياض الأطفال و 140 الف معلم يخرجون يوم...

في شفاعمرو- اعادة طفلة 4 سنوات لعائلتها بعد ان عثر عليها في الشارع لوحدها فجر اليوم واستدعاء والديها للتحقيق في شفاعمرو- اعادة طفلة 4 سنوات لعائلتها بعد ان عثر عليها في الشارع لوحدها فجر اليوم واستدعاء والديها للتحقيق 2019-06-28 | 10:19:23

اعلنت الشرطة في شفاعمرو في بيان صادر عنها صباح اليوم الجمعة انها أعادت طفلة 4...

غزة تتجهز لجمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" غزة تتجهز لجمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" 2019-06-28 | 09:34:57

يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" ضمن فعاليات مسيرة...

الافراج عن شاب من منطقة وادي عارة اعتقال على خلفية قضية اختطاف شاب عربي من العفولة وضربه الافراج عن شاب من منطقة وادي عارة اعتقال على خلفية قضية اختطاف شاب عربي من العفولة وضربه 2019-06-28 | 09:26:54

أفرجت محكمة الصلح في مدينة الناصرة،الخميس،عن شاب 27 عامًا من منطقة وادي...

انخفاض طفيف في درجات الحرارة انخفاض طفيف في درجات الحرارة 2019-06-28 | 05:00:44

اليوم الجمعة يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات السنوية العامة...

مصرع شاب برصاص الشرطة في العيسوية مصرع شاب برصاص الشرطة في العيسوية 2019-06-27 | 22:57:54

لقي الشاب محمد سمير عبيد مصرعه مساء الخميس جراء تعرضه لاطلاق نار من قوات الشرطة في...

ام الفحم:مصرع الشابة شهد دعدوش(28عاماً)اثر حادث دهس على شارع 65 ام الفحم:مصرع الشابة شهد دعدوش(28عاماً)اثر حادث دهس على شارع 65 2019-06-27 | 23:54:05

لقيت الشابة شهد دعدوش(28عاماً)من مدينة ام الفحم مصرعها جراء تعرضها للدهس من سيارة...

حريق بمنطقة مفتوحة في طبريا حريق بمنطقة مفتوحة في طبريا 2019-06-27 | 19:58:59

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ: تعمل 6...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مدارس واي فاي بدون حيفا رئيس بلدية يونا ياهف وزارة التربية تقرير مراقب الدوبة مفرق الحلزون قرب عرابة البطوف انقلاب سيارة حادث طرق مستشفى نهاريا مركز حيان حادث طرق مروع بين شاحنة سيارة خصوصية شارع 31 قرب القدس امرأة اسعاف شرطة مصرع شاب هلال غنايم سخنين اطلاق نار جريمة قتل ستاد الدوحة شرطة اسعاف مصرع شخص اصابة اطلاق نار على مقهى مدينة نهاريا وزير والأمن الداخلي أردان جلعاد يصل ام الفحم بلدية وسط حراسة مشددة وانتشار كبير الشرطةاطلاق نار على بيت عضو مجلس كفر مندا المحلي صبري عالم قريةنتانياهو اعضاء كنيست عرب دخول زيارة الاقصى عائلة . دراوشة اطباء نجاح ثلاثي عقيقة احتفال خطف طفل 7 سنوات عرعره النقب اتهام شابين مطالبة شقيقه فدية 500 الف شيكل نصف مليون أمرأة مصابة مصرع اطلاق نار سلام عبد الله كفر ياسيف امرأة عيارات نارية اطلاق نار داخل منزل عائلة في قرية البعنة شرطة اصابة رجل المغار الرامة سقط من ارتفاع مركز حيان الطبي العلاج مستشفى وادي حمام اهالي مياه الامطار غمرت روضة المحبة اطفال حل مشكلة شتاء فصل دوابشة احمد لاول مرة يزور بيته بيت جده قرية دوما الفلسطينية اصابة متوسطة شاب ام الفحم اطلاق نار شرطة مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com