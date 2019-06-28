كلية, عيلبون, المسيحية, تخرج, فوجها, ال, 51, من, طلابها,

احتفلت كلية عيلبون المسحية بتخريج فوجها ال 51 حيث بلغ عدد الخريجين 96 خريج وخريجة واقيم الاحتفال بقاعة ابو زيد للافراح بحضور رئيس المجلس سمير ابو زيد واهالي الخريجين ,وقد تولى عرافة الاحتفال كل من الخريجين الياس اشقر وناديا سرور . والقيت كلمات لمير المدرسة عزمي سرور ولرئيس المجلس سمير ابو زيد وعن الخريجين ثائر نجيدات وكلمة للطالب باسل زريق. وكانت وصلات موسيقية وغنائية لفرقةالصافي بقيادة الميسترو هاني سويد غناء لمرح عيلبوني ومعزوفة لبسمة عيلبوني. واختتم الاحتفال بتوزيع الشهادات على الخريجين باجواء من البهجة والسرور.من عوض دراوشه

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