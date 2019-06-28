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مدير عام وزارة التربية والتعليم يزور مجلس محلي الرينة ويلتقي مدراء المدارس‎



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق





بدعوة من رئيس مجلس محلي الرينة السيد جميل أنور بصول ، زار صباح اليوم الجمعة مدير عام وزارة التربية والتعليم شموئيل ابواب قرية الرينة ، حيث اجتمع مع رئيس المجلس المحلي ومدراء المدارس والمسؤولين في قسم التربية والتعليم ونواب الرئيس وادارة المجلس المحلي.
وقد رافق السيد ابواب في الزيارة كل من مفتش المدارس العربية د.عبدلله خطيب ، مفتش المدارس العربية في لواء الشمال د.احمد بدران ومفتش مدارس الرينة د.خالد حجازي .


رئيس المجلس المحلي السيد جميل أنور بصول رحب بالسيد ابواب والوفد المرافق وتحدث عن المدارس وعملها وطلب من المدراء عرض متطلبات المدارس وطرحها امام مدير عام الوزارة .


السيد ابواب وعد المدراء بتقديم حلول فورية والتعاون مع المجلس المحلي من اجل تطوير المدارس والنهوض بالتربية والتعليم ، وضمن المطالب كان بناء مدرسة جديدة وملاعب رياضية وغرف حاسوب .


كما واختتمت الزيارة بجلسة عمل في المدرسة الشاملة حيث التقى مدير عام الوزارة شموئيل ابواب ورئيس المجلس المحلي والوفد المرافق ، مدير المدرسة وطاقم الهيئة التدريسية لبحث عدة امور في المدرسة.


وفي النهاية قام رئيس المجلس المحلي بتكريم السيد ابواب باسم جميع اهالي الرينة على زيارته ودعمه.




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