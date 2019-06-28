مدير, عام, وزارة, التربية, والتعليم, يزور, مجلس, محلي, الرينة, ويلتقي, مدراء, المدارس‎,

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مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة ورياض الأطفال و 140 الف معلم يخرجون يوم...
اعلنت الشرطة في شفاعمرو في بيان صادر عنها صباح اليوم الجمعة انها أعادت طفلة 4...
يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" ضمن فعاليات مسيرة...
أفرجت محكمة الصلح في مدينة الناصرة،الخميس،عن شاب 27 عامًا من منطقة وادي...
اليوم الجمعة يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات السنوية العامة...
لقي الشاب محمد سمير عبيد مصرعه مساء الخميس جراء تعرضه لاطلاق نار من قوات الشرطة في...
لقيت الشابة شهد دعدوش(28عاماً)من مدينة ام الفحم مصرعها جراء تعرضها للدهس من سيارة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ: تعمل 6...
يضع أنصار ليفربول أيديهم على قلوبهم، عند متابعة منافسات بطولة كأس أفريقيا 2019 كرة...
اختتمت المدرسة الإعداديّة في عيلوط العام التدريسيّ الحالي 2019 بإنجازاتٍ نوعيّةٍ...