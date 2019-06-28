التعليق, الأول, لـ, قصي, خولي, بعد, اعلان, خبر, ولادة, ابنه, وزواجه, السرّي,

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خضعت الممثلة السورية سلافة معمار لجلسة تصوير فوتوغرافي خاصة بغلاف مجلة...
أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان موازين...
نجا الفنان المصري محمد رمضان من السجن لمدة ستة أشهر، بعد أن قبلت محكمة مصرية...
أثارت الممثلة المصرية داليا البحيري شكوك متابعيها حول إجرائها عملية تجميل،...
ردّت الممثلة المصرية ناهد السباعي على منتقدي صورها على البحر، والتي ظهرت فيها...
فاجأت الممثلة السورية سلاف فواخرجي متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع...
احتفلت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل وزوجها، النجم المصري تامر حسني بعيد...
عبرت الفنانة اليسا عن حبها للشعب المغربي وخلال وجودها في الرباط اكدت انها حين تصل...
تعرّض الممثل التركي كيفانش تاتيلتوغ، لتسمم غذائي، يوم أمس بعد ان تناول وجبة غداء...
عادت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لتطلّ على المتابعين عبر صفحتها الخاصة على...