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التعليق الأول لـ قصي خولي بعد اعلان خبر ولادة ابنه وزواجه السرّي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علق الممثل ​قصي خولي​ على التعليقات والرسائل التي تلقاها بعد اعلان خبر انه رزق بإبن واصبح ابا بعد ان تكتم لسنوات عن موضوع زواجه بالسر وقال: "شكرًا جزيلا على كل المباركات والمحبة والاهتمام والله يحميكم ويحمي اهلكم وأولادكم جميعا ويلّي لسى الله ما عطاه ان شاء الله بيرزقوا كل الحب للجميع من القلب وبوساتي انا والعميد لعيونكن"



وكان قد فاجأ قصي خولي الجمهور بنشره على صفحته الخاصة صورة تظهر وضع يد طفل صغير على يده، وتمنى قصي للطفل ان يكون له الأب الحنون طوال العمر، فشكّل ذلك جدلا كبيرا فقال البعض ان قصي كان متزوجا بالسر وهذا بالفعل طفله.


وعلّق قصي على الصورة قائلا: "الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا "جدك" الله يطول بعمره الله يحميلي العميد جونيور ويحمي اولادكم جميعا".




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