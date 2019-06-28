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الكشف عن موعد حسم صفقة جريزمان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي فرنسي، عن اجتماع مسئولي برشلونة وأتلتيكو مدريد، من أجل إتمام صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان.



وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الأسبوع الماضي شهد عقد جلسة بين إدارتي برشلونة وأتلتيكو مدريد، كأول اتصال لإبرام الصفقة، حيث من المتوقع أن تستمر المفاوضات إلى الأسبوع المقبل.


وأشارت الصحيفة إلى أنه من الوارد إدخال الظهير نيلسون سيميدو ضمن صفقة جريزمان، رغم تمسك البلوجرانا ببقاء اللاعب البرتغالي.


وتابعت "رغبة نيمار في العودة لبرشلونة، لا تعني عدم إتمام صفقة جريزمان، من المتوقع أن يقوم وكلاء مهاجم الأتلتي بوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة الأسبوع المقبل".


يُذكر أن الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد، سيتقلص من 200 إلى 120 مليون يورو، مطلع يوليو/تموز المقبل.




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