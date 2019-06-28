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سطو مسلح في مدينة أمريكية يذهب ضحيته الفلسطيني أحمد العودة من نابلس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



: توفي، فجر الجمعة، الشاب الفلسطيني أحمد بسام العودة (27 عاماً) في مدينة ممفيس الأمريكية، إثر إصابته بالرصاص خلال سطو مسلح على محله الذي يعمل به.



يذكر أن الشاب العودة هو من قرية حوارة جنوب نابلس، وهو أب لطفلين.




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