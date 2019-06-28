اشتية:, ورشة, البحرين, منفصلة, عن, الواقع, ولا, مستقبل, لها,

ردّ رئيس الوزراء محمد اشتية، على انتقاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للفلسطينيين، ورفضهم لمقترحات ورشة البحرين، واصفاً بأنها "منفصلة عن الواقع"، ومستبعداً تطورها إلى خطة سياسية.

وقال اشتية إنه يشعر بأن تلك المبادرة "لن تنفذ على أرض الواقع ولن يكون لها مستقبل"، مشيراً إلى أنها كانت ورشة اقتصادية ولم تكن سوى تجربة ذهنية.الرئيس محمود عباس أكد من جهته، أن الحقوق الفلسطينية ليست عقارات تُشترى وتُباع بالأموال.وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره التشيلي سبستيان بانييرا في رام الله، أكد الرئيس عباس أن التوصل إلى حل سياسي يضمن الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني يجب أن يسبق أي مشاريع اقتصادية، مشدداً على أن الإدارة الأميركية ليست لديها أهلية في رعاية عملية التسوية.وشهدت عدة مدن فلسطينية تظاهرات رفضاً لورشة البحرين و"صفقة القرن".