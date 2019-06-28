نجم, يوفنتوس, السابق:, كونتي, يضاهي, كريستيانو,

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كشف تقرير صحفي فرنسي، عن اجتماع مسئولي برشلونة وأتلتيكو مدريد، من أجل إتمام صفقة...
تأهل المنتخب البرازيلي، صباح الجمعة، بصعوبة بالغة إلى نصف نهائي بطولة أمريكا...
كشف مسؤول في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري أنه تم سحب الخطاب المرسل للاتحاد...
لم تتوقف تداعيات استبعاد اتحاد الكرة المصري للاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب،...
نفى الشاب الإيراني، رضا برستش، الذي يشبه بشكل النجم الأرجنتيني ميسي هداف نادي...
بات نادي برشلونة الإسباني، معرضًا لتلقي عقوبة قاسية، بسبب البرازيلي نيمار دا...
تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب القاهرة الدولي، الذي سيكون مسرحا لمواجهة منتخب مصر...
وجه نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، صاحب الأصول الجزائرية، رسالة دعم...
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن إدارة ريال مدريد تخلت عن فكرة التعاقد مع النجم...
رغم خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فإن برشلونة الإسباني تصدر تصنيف الأندية...