نجم, يوفنتوس, السابق:, كونتي, يضاهي, كريستيانو,

تحدث ماسيمو كاريرا، نجم يوفنتوس السابق، عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل.

وقال كاريرا، في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو "أؤكد أن إنتر ميلان يمكنه حصد لقب الدوري الإيطالي في الموسم المقبل".وأضاف "اللقب قد يذهب إلى سان سيرو بسبب الصفات الشخصية للمدرب أنطونيو كونتي، حيث إنني أراه حاسمًا مثل كريستيانو رونالدو".وأتم كاريرا "لا بد من وضع إنتر ميلان ضمن حسابات المنافسة على لقب الدوري الإيطالي في الموسم المقبل".وسبق أن عمل كاريرا كمدرب مساعد مع أنطونيو كونتي أثناء قيادة الأخير ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا.يذكر أن أنطونيو كونتي سبق أن توج بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات مع يوفنتوس من 2012 وحتى 2014.