تأهل المنتخب البرازيلي، صباح الجمعة، بصعوبة بالغة إلى نصف نهائي بطولة أمريكا الجنوببة لكرة القدم (كوبا أمريكا) والتي تستضيفها على ملاعبها.

وأفلت منتخب السامبا من السقوط في فخ نظيره منتخب باراغواي، وتجاوزه بضربات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد التعادل السلبي في الوقت الأًصلي لمباراة ربع النهائي الأولى في البطولة.بدأ أصحاب الأرض اللقاء بإندفاع هجومي كبير وشكل خطورة مبكرة ولكن دون تسجيل الأهداف، وكان لباراغواي في الشوط الأول رد فعل مميز هجوميًا وشكل خطورة أيضًا على مرمى البرازيل.في الشوط الثاني، ضغط المنتخب البرازيلي بكل خطوته وصنع العديد من الفرص والتي تبادل إهدارها اللاعبون، وسط انكماش كبير لباراغواي، خاصة بعد طرد فابيان بالبوينا في الدقيقة 58 من زمن المباراة.وتوالت الفرص للبرازيل أمام دفاع وتكتل لباراغواي ولكن لم ينجح في إحراز أية أهداف لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان لضربات الترجيح والتي يحسمها نجوم السامبا بنتيجة 4-3.أحرز ضربات الترجيح للبرازيل كل من، ويليان وماركوس كوريا وفيليب كوتينيو وغابرييل خيسوس، فيما أهدر روبرتو فيرمينو.بينما سجل لباراغواي كل من، ميغيل ألميرون وبرونو فالديز ورودريغو روخاس، وأهدر الثنائي غوستافو غوميز وديرليس غونزالز.وينتظر المنتخب البرازيل في نصف النهائي الفائز من فنزويلا والأرجنتين في مباراة ربع النهائي والمقرر لها مساء اليوم الجمعة. -