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سلافة معمار بجلسة تصوير خاصة تجذب الجمهور بجمالها



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خضعت الممثلة السورية سلافة معمار لجلسة تصوير فوتوغرافي خاصة بغلاف مجلة “لها”،وقد ظهرت بلوكات رائعة بعد ما طغت على الجلسة الأجواء الربيعية من حيث اختيار الأزياء والألوان، أمّا الـ Mood فكان معاصراً أوروبياً بإمتياز، حيث أظهر مكياج سلافة ملامحها الجميلة باعتماد ألوان وتدرّجات “نيود”.



واشاد متابعو سلافة باطلالتها الانيقة، حيث علقت نادين نسيب نجيم على صور سلافة معبرة عن جمالها.
 وخلال مقابلتها مع مجلة “لها” تحدثت معمار عن علاقتها مع الفنانة نادين نسيب نجيم مشيرة إلى الودٌ والتواصل بينهما ونوع من الغزل المتبادل بينناعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي المناسبات، و أضافت: “أنا اشكرها على كلامها الذي سعدت به فرحت فعلاً بماقالته وأرى أن لديها مشوار طويل تستطيع ان تحقق فيه أشياء كثيرة وجميلة”من جهة ثانية ايضا اشادت معمار بتصريح الفنان ملحم زين عن الوجود السوري بلبنان وعبرت عن محبتها له بعد ان اشاد بالشعب السوري “الذي احتضن الجميع بالسابق داعيا الى تنظيم وجودهم في لبنان” بحسب تعبيره.




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