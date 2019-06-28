مليون, ونصف, طالب, من, المرحلة, الابتدائيّة, يخرجون, للعطلة,

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مليون ونصف طالب من المرحلة الابتدائيّة ورياض الأطفال و 140 الف معلم يخرجون يوم الأحد للعطلة الصّيفيّة.مع خروج الطلاب للعطلة تبدأ مدارس العطلة الصّيفيّة لطلاب رياض الأطفال حتّى الصّف الثّالث لمدّة ثلاثة أسابيع وينضم لهذا الاطار 300الف طالب.وزير التّربية الحاخام رافي بيرس:أتمنّى لجميع الطلاب عطلة سعيدة وأن تكون العطلة بالنّسبة لهم ذات معنى وهي فرصة للتّجوّل والتّعرّف على جمال الدّولة وادعوكم للتّطوّع في أطر الشّبّيبة وللأهل أقول حافظوا على أولادكم لأنّهم أغلى ما نملك وللمعلّمين وللمديرين أقول ارتاحوا قليلا وعودوا لنا بالطاقة اتمنّى لكم جميعا عطلة سعيدة.المدير العام ابواب:نلخّص عاما مليئا بالانجازات والتّجديدات ،قلّصنا الفجوات ، نفذّنا مرحلة جديدة من الميزانيّة التّفاضليّة، قمنا بملاءمة جهاز التّعليم للقرن الواحد والعشرين ، طوّرنا التّربية اللا منهجيّة وحركات ومنظّمات الشّبّيبة ودورة لكل ولد ، قانون التّربية الخاصّة ، زدنا عدد الطلاب المتقدّمين ل5وحدات بجروت في الرّياضيّات واللغة الانجليزيّة .ادخلنا برنامج التّميّز في الأماكن البعيدة عن المركز وبرامج عديدة.أتمنّى للجميع عطلة سعيدة .العام الدّراسي تميّز بعدّة برامج منها :1. الريّاضيّات : لأوّل مرّة في تاريخ الدّولة يقدّم نحو 19,200 طالبا 5 وحدات رياضيّات وذلك بسبب الاستثمار والجهود الكبيرة لوزارة التّربية في هذا المجال مثل فتح تخصّصات جديدة 5 وحدات، زيادة نحو 3000 ساعة تعليميّة ، التّعلم بمجموعات صغيرة مستوى 5 وحدات، دروس خصوصيّة مجّانيّة والاستعانة بمهندسين ومحاضرين .2. اللغة الانحليزيّة: %65 من الطلاب تقدّموا لبجروت باللغة الانجليزيّة مستوى 4-5 وحدات وفي هذا المجال تمّ بناء برنامج لزيادة الثّروة اللغويّة عند الطلاب، زيادة ساعات تعليميّة ، برنامج ديبيت، دعم اللغة المحكيّة .3. الميزانيّة التّفاضليّة : اكمال البرنامج من خلال اضافة نحو نصف مليارد شاقل وزيادة ساعات تعليميّة لطلاب من عنقود اجتماعي اقتصادي ضعيف.4. مدرسة الأعياد : نصف مليون طالب انضموا لمدارس الأعياد من رياض الأطفال وحتّى الصّف الثّالث .5. قانون التّربية الخاصّة وبرنامج احتواء الآخر بما في ذلك بناء غرف تعليميّة جديدة وأفنيّة داخل المدارس لاحتواء الآخر .هذا العام تمّ تخصيص ميزانيّة لبناء 286 غرفة جديدة للتّربية الخاصّة ، 135 فناء تعليميّا للاختواء، ساعات تعليميّة ، تعيين نحو 2,000 مركّزا للتّربية الخاصّة وللدّمج وبرامج كثيرة .6. الادارة الذّاتيّة للمديرين : توسيع الادارة الذّاتيّة لتشمل المدارس الاعداديّة ( 150 مدرسة في المرحلة الأولى) ،تخصيص 105 مليون شاقل للمديرين حسب احتياجات المدرسة وليونه أكثر بموضوع استيعاب وتشغيل المعلّمين وأمور أخرى.7. دورة لكل ولد : 900 ألف طالب انضموا للدّورات ضمن برنامج تعزيز الشّمال وبرنامج تحدّيات (35 ألف طالب من المجتمع العربي ) .8. تقليص عدد الطلاب في الصّفوف: الاستمرار في تقليص عدد الطلاب في الصّفوف حيث وصل هذا العام للصّف الرّابع ( لا يزيد عدد الطلاب في الصّف الواحد عن 34 طالبا ) .9. مساعدة ثانيّة : اضافة مساعدة ثانيّة في الصف جيل 3-4 سنوات ( اضافة 6,000 مساعدة ) و1,000 معلّمة روضة رائدة .في عطلة الصّيف:1. برنامج مدارس العطلة الصّيفيّة( 300 الف طالب ).2.مخيّمات صيفيّة ديجيتاليّة ( 10آلاف طالب واقامو 100دورة في الحاسوب والروبوتيكا).3. مدن الشّبّيبة يشترك نحو 250 مدينة وقرية في مخيّمات مختلفة.4. متطوّعون في العطلة نحو 4,500متطوّعا يساعدون المزارعين وسلطة الآثار وغيرها.5. فعاليّات لتقارب القلوب بين أبناء الشّبيبة .6. مخيّمات حركات الشّبيبة (140الف مشتركا) ومخيّمات منظّمات الشّبيبة ( 88الف مشتركا ).7.تأهيل 11الف قياديّا من الطلاب في دورات القادة الشّباب.8.مخيّمات صيّفيّة بمشاركة عشرات الآلاف من ابناء الشّبيبة والطلاب.وزارة التّربية تتمنّى لكم عطلة سعيدة وآمنة