في, شفاعمرو-, اعادة, طفلة, 4, سنوات, لعائلتها, بعد, ان, عثر, عليها, في, الشارع, لوحدها, فجر, اليوم, واستدعاء, والديها, للتحقيق,

اعلنت الشرطة في شفاعمرو في بيان صادر عنها صباح اليوم الجمعة انها أعادت طفلة 4 سنوات لوالديها بعد ان عثر عليها الساعة الثالثة من فجر اليوم الجمعة "تتجول" لوحدها في احد الشوارع في المدينة

ولدى العثور على الطفلة تم استدعاء الشرطة الى المكان وبعد التوصل لاهل الطفلة تم استدعاء الوالدين لاسجوابها حول كيفية خروج الطفلة من البيت لوحدها في ساعة متأخرة .