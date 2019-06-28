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غزة تتجهز لجمعة "فليسقط مؤتمر البحرين"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس من العام الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.


وأكدت على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، على المشاركة للوصول لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.




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