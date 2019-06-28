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الافراج عن شاب من منطقة وادي عارة اعتقال على خلفية قضية اختطاف شاب عربي من العفولة وضربه



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أفرجت محكمة الصلح في مدينة الناصرة،الخميس،عن شاب 27 عامًا من منطقة وادي عارة،بشروط مقيدة تتضمن الحبس المنزلي لمدة أسبوع وكفالة مالية،بعد إعتقاله لمدة أسبوع حيث وجهت له الشرطة شبهات خطيرة منها إختطاف شاب عربي تحت تهديد السلاح في مدينة العفولة والإعتداء عليه بالضرب وسرقة سيارته وإحتجازه في منزل لمدة يوم كامل ومساومته لدفع مبلغ13 الف شيكل مقابل إخلاء سبيله بمشاركة شابين آخرين تم تقديم لوائح إتهام ضدهما في نفس الملف



.وترافع عن المشتبه المحامي على سعدي حيث أقنع المحكمة بعدم توفر أدلة دامغة ضد موكله، والذي قدم إفادته خلال التحقيق معه ولم يلتزم بحق الصمت،وأبدى استعداده لإجراء مواجهة مع الشابين اللذان تم إتهامها في نفس القضية.




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