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اللاعب العرابي منار دراوشه يودع العزوبية ويدخل عش الزوجية



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



كرنفال رياضي في الاحتفال الذي اقيم في قاعة الرويال سخنين بزواج اللاعب العرابي منار هاني دراوشه على صاحبة الصون والعفة ازهار كناعنه منار دراوشه لاعب فريق هبوعيل ابناء زلفه من الدرجة الاولى بحضور اهالي عرابة ومحبي اللاعب من الرياضيين من معارفه من الفرق المختلفة وعلى راسهم ادارة هبوعيل ابناء زلفة ومدربين وحكام كرة قدم وعلى انغام الفنان مصطفى ددحله استقبل الحضور العريسين بحفاوة بالغة في كرنفال رياضي كبير.




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