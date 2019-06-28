ثانوية, البعينة, النجيدات, تحتفل, بتخريج, فوجها, ال27,

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كرنفال رياضي في الاحتفال الذي اقيم في قاعة الرويال سخنين بزواج اللاعب العرابي...
بحضور لرئيس مجلس الجديدة المكر المهندس سهيل ملحم وصاحب كلية سخنين السيد احمد ...
احتفلت مدرسة تراسنطا، في عكا، في قاعة "الكونسرفتوريون" البلديّة، في عكا، بتخريج...
غصّت قاعة نيوغراند بالاس في الناصرة العليا بأولياء الأمور والمدعوين لحضور حفلة...
بمبادرة " المشروع الوطني للتميز بالإنجليزية", البرنامج الوطني للتفوق...
إحتفى المعهد الأكاديمي العربي للتربية في كليّة بيت بيرل بتخريج مجموعة مميّزة من...
احتفلت مدرسة سخنين التكنولوجية في حرم المدرسة بتخريج الفوج ال 20 والذي بلغ عدد...
قام طاقم التَّربية الاجتماعيَّة وطاقم الإدارة ومُرَكِّز طبقة التَّواسع الأستاذ...
بحضور طاقم المعلمين والمعلمات والعاملين بمدرسة البطوف الاعدادية وبمشاركة رئيس...
تحتفل عرابة اليوم الخميس بتخريج الكوكبة الثانية في مدينة دينيبروبتروفسك...