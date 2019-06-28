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ثانوية البعينة النجيدات تحتفل بتخريج فوجها ال27



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق




باجواء ساهرة وبحضور رئيس المجلس المحلي منير حمودة وعدد من اعضاء السلطة المحلية وطواقم المدرسة  الادارية  والتوجيهية والتعليمية واولياء امور الطلاب واقربائهم  احتفلت  ثانوية البعينة النجيدات  بتخريج الفوج ال27 من ابوابها بحفل مميز ارتقى اللا اعلا المستويات في متنزة  "هدي بالك" بقرية  الرمانة .

وتخلل الحفل كلمات ترحيب وتهنئة من قبل رئيس المجلس المحلي منير حمودة  ومن قبل  مدير المدرسة  المربي سامي حمودة  .


وتخلل الحفل العديد  من الفقرات المميزة من الغناء وسكيتش مسرحي وفقرة زجل شعبي قبل تسليم الراية وتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات  .




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