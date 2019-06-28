تخريج الفوز ال19 من الثانوية التكنولوجية الجديدة - المكر

بحضور لرئيس مجلس الجديدة المكر المهندس سهيل ملحم وصاحب كلية سخنين السيد احمد بدارنه - ابو نزيه والقائم باعمال رئيس المجلس واولياء امور الطلاب والهيئة التعليمية والتوجيهية في المدرسة احتفلت الثانوية التكنولوجية في الجديدة المكر بتخريج الفوج التاسع عشر من ابوابها في قاعة بعلبك بكفر ياسيف .وقد بارك رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم وصاحب كلية سخنين ابو نزيه ومدير المدرسة للخريجين والخريجات بالتخرج وانطلاقهم الى الحياة العملية والتعليمية في المعاهد العليا .وتخلل الحفل قفرات غنائية من المبدعة ديما حمود وعرض للدبكة الشعبية لفرقة ضوء القنديل ومدربها الفنان صالح شامي .