ترامب:, لسنا, مستعجلين, بشأن, إيران, وإن, توصلنا, إلى, حل, فذلك, رائع,

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أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى وتباع...
قالت الرئاسة التونسية في بيان صادر عنها إن الرئيس الباجي قائد السبسي البالغ من...
أصيب رجال أمن ومدنيون في تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة، وسط تونس العاصمة،...
تعرضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم إلى وعكة صحة ثانية، سببت لها...
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الخطة...
احتلت هونغ كونغ المركز الأول بين أغلى المدن للعيش فيها في العام 2019، بحسب تصنيف...
ضربت موجة من الحر الشديد، مختلف أنحاء أوروبا مع درجات حرارة تفوق الأربعين، وتوقع...
قال مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر، إن ورشة المنامة حققت نجاحاً هائلاً...
أعلن وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، عن إحباط مخطط لاغتيال...
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير...