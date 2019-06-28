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ترامب: لسنا مستعجلين بشأن إيران وإن توصلنا إلى حل فذلك رائع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية إلى عدم التسرع في مسألة حل النزاع بين البلدين، وفقا للبيت الأبيض.



وقال الرئيس الأمريكي خلال لقاء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية: "لدينا الكثير من الوقت، لا داعي للإسراع، باستطاعتهم أن لا يكونوا في عجلة من أمرهم. الأمر لا يتعلق على الإطلاق بضيق الوقت. آمل أن يكون كل شيء في النهاية ناجحا. إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذا رائع، وإن كانت بلا، فستسمعون بذلك".


وتشهد منطقة الخليج تصعيدا سياسيا وأمنيا متزايدا، على خلفية تفاقم الخلافات بين واشنطن وطهران، ولاسيما بعد حادث استهداف ناقلات النفط واتهام إيران، وإسقاط الأخيرة طائرة أمريكية، وفرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران.




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