انخفاض, طفيف, في, درجات, الحرارة,

اليوم الجمعة يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام . الجو سيكون صافياً وحاراًَ نسبياً في وقت الظهيرة ولطيفاً ومعتدلاً في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية نهاراً وتتحول الى شمالية غربية ليلاً ، ولا يستبعد هطول رذاذ في ساعات الليل المتأخر والفجر في بعض المناطق خصوصاً في الشمال والساحل.

أما السبت فتعود درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، ليكون الطقس صيفياً اعتيادياً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً الى حار في المناطق السهلية والمنخفضة وحارا جداً في الأغوار. في ساعات الليل يسود طقس منعش ولطيف في الجبال ومعتدل في باقي المناطق . الرياح تكون جنوبية غربية نهاراً وتتحول الى شمالية غربية في الليل وتكون سرعة الرياح معتدلة وتنشط أحياناً في الليل.