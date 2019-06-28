انخفاض, طفيف, في, درجات, الحرارة,

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يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "فليسقط مؤتمر البحرين" ضمن فعاليات مسيرة...
أفرجت محكمة الصلح في مدينة الناصرة،الخميس،عن شاب 27 عامًا من منطقة وادي...
لقي الشاب محمد سمير عبيد مصرعه مساء الخميس جراء تعرضه لاطلاق نار من قوات الشرطة في...
لقيت الشابة شهد دعدوش(28عاماً)من مدينة ام الفحم مصرعها جراء تعرضها للدهس من سيارة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ: تعمل 6...
يضع أنصار ليفربول أيديهم على قلوبهم، عند متابعة منافسات بطولة كأس أفريقيا 2019 كرة...
اختتمت المدرسة الإعداديّة في عيلوط العام التدريسيّ الحالي 2019 بإنجازاتٍ نوعيّةٍ...
نظمت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة يوم الخميس الموافق 20.6.2019 برنامجًا...
اقامت مدرسه الغزالي الابتدائية كفر مندا حفل تكريم للمربي المربي الفاضل محمود...
عملت طواقم الاطفاء عصر اليوم الخميس على اخماد حريق كبير في مجد الكروم , حيث اندلعت...