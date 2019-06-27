مصرع, شاب, برصاص, الشرطة, في, العيسوية,

كلمات متعلقةمصرع, شاب, برصاص, الشرطة, في, العيسوية,
لقيت الشابة شهد دعدوش(28عاماً)من مدينة ام الفحم مصرعها جراء تعرضها للدهس من سيارة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ: تعمل 6...
يضع أنصار ليفربول أيديهم على قلوبهم، عند متابعة منافسات بطولة كأس أفريقيا 2019 كرة...
اختتمت المدرسة الإعداديّة في عيلوط العام التدريسيّ الحالي 2019 بإنجازاتٍ نوعيّةٍ...
نظمت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة يوم الخميس الموافق 20.6.2019 برنامجًا...
اقامت مدرسه الغزالي الابتدائية كفر مندا حفل تكريم للمربي المربي الفاضل محمود...
عملت طواقم الاطفاء عصر اليوم الخميس على اخماد حريق كبير في مجد الكروم , حيث اندلعت...
اعلنت رئيسة لجنة موظفي المعابر الحدوية في سلطة السكان والهجرة ، عن اضراب اعتبارا...
نظمت مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا ، إحتفال مهيب رائع بتخرج الفوج ال 47 من...
تمكنت طواقم الإطفاء والإنقاذ من وقف تسرب مادة الأمونيا من مصنع شتراوس في مدينة...