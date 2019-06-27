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مصرع شاب برصاص الشرطة في العيسوية



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لقي الشاب محمد سمير عبيد مصرعه مساء الخميس جراء تعرضه لاطلاق نار من قوات الشرطة في العيسوية بمدينة القدس .


وكان قد جاء في بيان صادر عن الشرطة انها اطلقت النار على شخص قام بالقاء المفرقعات على القوات خلال نشاط في العيسوية .
مصرع شاب برصاص الشرطة في العيسوية




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