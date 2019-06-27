ام, الفحم:مصرع, الشابة, شهد, دعدوش(28عاماً)اثر, حادث, دهس, على, شارع, 65,

الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشابة متأثرة بجراحها , الشرطة باشرت التحقيق , سائق السيارة من سكان ام الفحم احيل لاستكمال العلاج في مستشفى العفولة .

لقيت الشابة شهد دعدوش(28عاماً)من مدينة ام الفحم مصرعها جراء تعرضها للدهس من سيارة في شارع 65 مساء الخميس .

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