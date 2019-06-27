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ام الفحم:مصرع الشابة شهد دعدوش(28عاماً)اثر حادث دهس على شارع 65



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لقيت الشابة شهد دعدوش(28عاماً)من مدينة ام الفحم مصرعها جراء تعرضها للدهس من سيارة في شارع 65 مساء الخميس .


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشابة متأثرة بجراحها , الشرطة باشرت التحقيق , سائق السيارة من سكان ام الفحم احيل لاستكمال العلاج في مستشفى العفولة .




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