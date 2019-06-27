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حريق بمنطقة مفتوحة في طبريا



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ:

تعمل 6 طواقم إطفاء وانقاذ على اخماد حريق شبّ في طبريا بمنطقة مفتوحة لاتجاه بيت الضيافة "كري ديشي"، حيث يعمل رجال الاطفاء على اخماد النيران المتشرة بمنطقة حرشية ومنع توسّعها لاتجاه بيت الضيافة وأيضًا منع اقترابها من حقل موز في الجوار. هذا، وتعمل في المكان أيضًا طائرتا إطفاء.




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