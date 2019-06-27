تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-27 19:58:59 حريق بمنطقة مفتوحة في طبريا |  2019-06-27 20:00:50 المحامي زكي كمال ل-الصنارة:لقاء المنامة تقهقر من«مؤتمر دولي«الى «لقاء قمة» الى «لقاء واسع» الى « ورشة إقتصادية» |  2019-06-27 20:02:08 الكرة الذهبية تحول قلق ليفربول إلى دعم أفريقي |  2019-06-27 20:00:58 أتباع الزعيم.. إلى الجحيم.. |  2019-06-27 17:58:54 الإعداديّة في عيلوط تختم العام التدريسيّ بإنجازاتٍ نوعيّةٍ |  2019-06-27 17:56:48 المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تختتم العام الدراسي |  2019-06-27 17:50:49 حريق كبير في مجد الكروم والنيران تهدد المنازل |  2019-06-27 17:01:45 ابتداءا من الثلاثاء: إضراب في المطار وكل معابر البلاد |  2019-06-27 16:33:41 الرئيس التونسي يتعرض لوعكة صحية حادة ونقل على اثرها للمستشفى |  2019-06-27 15:35:30 تخرج الفوج 47 بمدرسة أورط حلمي الشافعي عكا |  2019-06-27 15:10:39 طواقم الإطفاء تتمكن من وقف تسرب الأمونيا في عكا |  2019-06-27 14:52:37 شابه من قرية دير الأسد تضع مولودها داخل سيارة اسعاف |  2019-06-27 14:47:41 ابو مازن: مستعدون لمفاوضات برعاية دولية |  2019-06-27 14:46:26 تفجير انتحاري في تونس وسقوط ضحايا |  2019-06-27 12:50:48 القاء زجاجة حارقة على محطة الشرطة الجماهيرية في جلجولية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الكرة الذهبية تحول قلق ليفربول إلى دعم أفريقي



  |     |   اضافة تعليق



يضع أنصار ليفربول أيديهم على قلوبهم، عند متابعة منافسات بطولة كأس أفريقيا 2019 كرة القدم، ذلك لأن اثنين من أبرز لاعبي الريدز، يخوضان منافسات البطولة بعد موسم طويل ومرهق، بهدف واضح ألا وهو إحراز اللقب القاري.

وأكثر ما يخشاه ليفربول، هو أن يقع واحد من هذين اللاعبين ضحية التعب والإرهاق، فيتعرض لإصابة تبعده عن الملاعب في بداية الموسم الإنجليزي الجديد.
أهمية خاصة
يتمتع صلاح وماني بأهمية خاصة في ليفربول، ويكفي النظر إلى أرقامها في الموسم المنقضي حديثا، حيث سجل كل منهما 22 هدفا، ليتقاسما إلى جانب مهاجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانج، جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.
لقب البريميرليج هو الهدف المقبل لليفربول الذي ظفر الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، ولهذا السبب فإنه يحتاج لأن يكون جميع لاعبيه في أتم الجاهزية عند بداية الموسم الجديد يوم التاسع من آب/أغسطس المقبل، وأي إصابة يتعرض لها اللاعبون، خصوصا صلاح وماني، ستضع الفريق في موقف صعب، لما يحمله الثنائي من مكانة بالغة الأهمية في الهجوم.
المدرب الألماني يورجن كلوب، يدرك تماما المغامرة التي تنطوي عليها المشاركة في النهائيات الأفريقية، لكنه لا يستطيع فعل شيء حيالها، بل ينبغي عليه تشجيع اللاعبين وتمني فوز أحدهما باللقب، كي يعود للنادي سعيدا ومدفوعا بحماس إضافي عند انطلاق الموسم الجديد، رغم الإرهاق البدني الذي سيتعرض له.
وتمكن صلاح من هز الشباك في مباراة المنتخب المصري الثانية بالبطولة أمام منتخب الكونجو (2-0)، ومازال ماني ينتظر المشاركة في مباراته الأولى بالنهائيات، أمام المنتخب الجزائري ونجم مانشستر سيتي رياض محرز.
هدف خاص
تألق صلاح وماني، رغم القلق الذي يداهم نفوس مشجعي ليفربول، سيسعد إدارة النادي الإنجليزي، لأن لها هدف خاص من مشاركة اللاعبين في البطولة، يتمثل في رفع حظوظ النادي بفوز واحد من لاعبيه بالكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم، للمرة الأولى منذ العام 2001.
وفاز ليفربول بالكرة الذهبية مرة وحيدة في تاريخه، كانت عبر مايكل أوين، الذي لعب دورا مهما في فوز فريقه بلقب الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي في ذلك الحين) عام 2001، متفوقا حينها على نجم ريال مدريد راؤول جونزاليس، وحارس بايرن ميونخ أوليفر كان.
والنادي الإنجليزي الوحيد الذي نال الجائزة أكثر من مرة واحدة هو مانشستر يونايتد (4 مرات)، وهو رقم يأمل ليفربول الاقتراب منه، من خلال فوز صلاح أو ماني بالجائزة بعد نيل اللقب الأفريقي.
لكن مهمة اللاعبين وحتى إذا فاز أحدهما بكأس افريقيا، لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث تبرز مجموعة أخرى من اللاعبين المرشحين لنيل الجائزة، أبرزهم زميلهما في ليفربول، فيرجيل فان فان ديك الذي وصل مع المنتخب الهولندي إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بدوره مايزال ينافس مع منتخب بلاده على إحراز لقب كوبا أمريكا 2019.
ولا ننسى حظوظ كريستيانو رونالدو الذي فاز مع البرتغال بأول نسخة من بطولة دوري الأمم.
الكرة الذهبية تحول قلق ليفربول إلى دعم أفريقي




كلمات متعلقة

الكرة, الذهبية, تحول, قلق, ليفربول, إلى, دعم, أفريقي,

تابعونــا

حريق بمنطقة مفتوحة في طبريا حريق بمنطقة مفتوحة في طبريا 2019-06-27 | 19:58:59

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ: تعمل 6...

الإعداديّة في عيلوط تختم العام التدريسيّ بإنجازاتٍ نوعيّةٍ الإعداديّة في عيلوط تختم العام التدريسيّ بإنجازاتٍ نوعيّةٍ 2019-06-27 | 17:58:54

اختتمت المدرسة الإعداديّة في عيلوط العام التدريسيّ الحالي 2019 بإنجازاتٍ نوعيّةٍ...

المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تختتم العام الدراسي المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تختتم العام الدراسي 2019-06-27 | 17:56:48

نظمت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة يوم الخميس الموافق 20.6.2019 برنامجًا...

كفر مندا: تكريم المربي محمود خطيب بمناسبة خروجه للتقاعد كفر مندا: تكريم المربي محمود خطيب بمناسبة خروجه للتقاعد 2019-06-27 | 17:54:23

اقامت مدرسه الغزالي الابتدائية كفر مندا حفل تكريم للمربي المربي الفاضل محمود...

حريق كبير في مجد الكروم والنيران تهدد المنازل حريق كبير في مجد الكروم والنيران تهدد المنازل 2019-06-27 | 17:50:49

عملت طواقم الاطفاء عصر اليوم الخميس على اخماد حريق كبير في مجد الكروم , حيث اندلعت...

ابتداءا من الثلاثاء: إضراب في المطار وكل معابر البلاد ابتداءا من الثلاثاء: إضراب في المطار وكل معابر البلاد 2019-06-27 | 17:01:45

اعلنت رئيسة لجنة موظفي المعابر الحدوية في سلطة السكان والهجرة ، عن اضراب اعتبارا...

تخرج الفوج 47 بمدرسة أورط حلمي الشافعي عكا تخرج الفوج 47 بمدرسة أورط حلمي الشافعي عكا 2019-06-27 | 15:35:30

نظمت مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا ، إحتفال مهيب رائع بتخرج الفوج ال 47 من...

طواقم الإطفاء تتمكن من وقف تسرب الأمونيا في عكا طواقم الإطفاء تتمكن من وقف تسرب الأمونيا في عكا 2019-06-27 | 15:10:39

تمكنت طواقم الإطفاء والإنقاذ من وقف تسرب مادة الأمونيا من مصنع شتراوس في مدينة...

شابه من قرية دير الأسد تضع مولودها داخل سيارة اسعاف شابه من قرية دير الأسد تضع مولودها داخل سيارة اسعاف 2019-06-27 | 14:52:37

وضعت شابه تبلغ من العمر 24 عاما من قرية دير الأسد مولودها في سيارة إسعاف تابعة...

ابو مازن: مستعدون لمفاوضات برعاية دولية ابو مازن: مستعدون لمفاوضات برعاية دولية 2019-06-27 | 14:47:41

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الحقوق الوطنية للشعب ليست عقارات تشترى وتباع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سقوط طائرة رش مبيدات سطح منزل بيت قرية زلفة اصابات اشخاص اضرار طفلان شقيقان يتجولان لوحدهما في محطة وقود الجنوب عراد الشرطة البحث الام الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية الشق الشمالي عرابة تسمية شوارع القرية مجلس محلي قرية مصرع شاب هلال غنايم سخنين اطلاق نار جريمة قتل ستاد الدوحة شرطة اسعاف الناصرة المستشفى الانجليزي افتتاح سنة دراسية جديدة مدرسة التمريض طلاب الجديدة ام الفحم العنف اطلاق النار شرطة اللجنة الشعبية مظاهرة ضد العنف وادي النسور ام الفحم طلاب تخريج طلاب الفوج ال 22 اعدادية احتفال تخرج ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي البعينة نجيدات قرية مصادرة ابادة شرطة هدم بيوت بير هداج النقب جرافات الداخلية حملة اقتلاع عرب خيام تشريد عائلات 7 بيوتصعقة كهربائية اصابة طفل رهط مدينة تعرض مستشفى اسعاف شرطة الثلاثاء منخفض جوي امطار كتلة باردة البلاد توقعات حالة الطقس طعن اطلاق نار عوا الخليل فلسطيني جندي أمل يونس شكري عارة وفاة الشابة تفجع قرية نوبة قلبية خلال رحلة استجمام في هنغاريا شابات متلازمة داون عرس جماعي ام الفحم مدينة مشاركة واسعة احتفال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com