أتباع, الزعيم.., إلى, الجحيم..,

قليلة هي وسائل الإعلام التي تتناول أخبار أتباع الزعماء السياسيين, هؤلاء الأتباع الذين يلفظهم الزعماء عند أول منعطف في الطريق..هؤلاء الأتباع هم حاملو وناقلو الأوامر.. يخدمون أسيادهم بإخلاص.. لكن في الواقع ليس لهم قيمة مستقلة لأنهم, بالنسبة لأسيادهم, عبارة عن وسائل لغايات. وبالتالي فإن الحقائق وخيوط الواقع وخيوط المنطق, للذي يتمتع بالرؤية, تتنبأ بسقوطهم المحتوم.. عاجلا أم آجلا.. اذ انه بعد تحقيق الغاية يتم التخلص من الوسيلة.. كلما رأينا زعيم دولة حوّل أراضيها الى قواعد عسكرية غازية لدولة أخرى, وجعل من مواطنيه عبيداً لأهدافه, هو ودولته سيكون لهما نفس مصير السقوط المحتوم بعد تحقيق غايتهم.. وستقوم الدولة العظمى التي استخدمته بالاستغناء عن خدماته أو بنفيه أو إذا أحوج الأمر بقتله والتخلي عنه!! لأن السياسة تسمح لنفسها بما لا يسمح له الضمير.إن زعماء السياسة لن يكونوا يوماً أنبياء ولا فلاسفة.كل خادم هدف سيتناول الأطعمة والفتات التي تسقط من على موائد اللئام.على الأتباع المحافظة على استقلاليتهم ونقائهم وأن يكونوا نداً لأسيادهم وليس عبيداً لهم.في التاريخ أجمل مثال.. عنتر بن شداد, الذي كان عبداً لأسياد أصبح عبداً لقومه وحاميهم.. ولم يبق العبد الذليل لأسياده.. والعكس صحيح, فراعنة مصر أَلهوا أنفسهم وجعلوا من شعبهم عبيداً, حتى ثاروا عليهم.السياسي يجب أن يخدم أتباعه وشعبه أولاً وأخراً وليس نفسه.ولماذا نسمح لأنفسنا صنع الأسياد أصلاً؟لماذا لا نسد الطريق أمام تلك الشخصيات لنحطمها قبل أن تحطمنا..!!.* * *بدها شوية توضيح...* في المنامة بحضور مصليين من بينهم ڠرينبلات أقاموا صلاة في كنيس, غرد بعدها ڠرينبلات أنه صلى من أجل السلام وأن البحرين هي مثال يمكن البناء عليه.

* البحر والبحرين نفس الشيء اللي ما بيعرف يسبح بيغرق.* * *حكمة الأسبوع:* كلب الشيخ يظن نفسه شيخاً ولكنه يبقى كلباً.ڤيدا مشعور