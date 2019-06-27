أتباع, الزعيم.., إلى, الجحيم..,

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الشعور بالخوف والإتهامات يتوجهان اليوم إلى جبل القفزة في الناصرة. جبل له تاريخ في...
لقد أظهرت الانتخابات الأخيرة أن المواطن العربي, وبدون أدنى شك, مرّ بأزمة تعسفية...
ضمن الاهتمامات التي عاشها العالم العربي مؤخراً كان موضوع رصد هلال العيد. بدا...
الدراما في المسلسلات التلفزيونية المدججة بالعنف أصبحت واقعا يعيشه المواطن ليس...
لا تشرق الشمس ولا ينسدل ليل دون سماع وابل من الأخبار المزعجة. اليوروڤيجن كشف...
قبل 71 عاماً, وبعد الإعلان عن قيام دولة إسرائيل, اجتاح الشعب الفلسطيني الشعور...
الربط ما بين الساعات الأولى من مساء يوم الجمعة الماضي وصباح يوم الاثنين هو بداية...
لو لم تعاقِب الجماهير العربية الكتل العربية يوم الانتخابات لكانت ضيَّقَت المجال...
لا شك أن التطرف والعنصرية يشكلان أكبر محنة يمر فيها البشر في هذه الأوقات, والأمر...
وتظل المشكلة الأولى والكبرى, بعد أن كلف رئيس الدولة مهمّة تشكيل الحكومة القادمة...