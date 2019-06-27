الإعداديّة, في, عيلوط, تختم, العام, التدريسيّ, بإنجازاتٍ, نوعيّةٍ,

اختتمت المدرسة الإعداديّة في عيلوط العام التدريسيّ الحالي 2019 بإنجازاتٍ نوعيّةٍ تدلّ على الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المدرسة وهيئتها التدريسيّة لاستثمار طاقات طلّاب المدرسة في الطبقات والصفّوف كافّة، وذلك إيمانًا بضرورة تكافؤ الفرص أمام الطلبة للنجاح والتميّز في المجالات التعليميّة والحياتيّة المتوفّرة والملحّة للأجيال الراهنة والقادمة.

كان من بين حصائد النجاح التي حقّقها طلّاب المدرسة مؤخّرًا فوزهم بدرجات ومراتب متقدّمةٍ في مسابقة الطلائع للرياضيّات، إذ تمّ حصول المدرسة الإعداديّة في عيلوط على عدة جوائز قطريًّا ضمن تلك المسابقة المعتمدة في الوسط العربيّ كلّه.يوجّه الأستاذ توفيق سليمان مدير المدرسة الإعداديّة في عيلوط رسائل اعتزاز وتقدير للطلّاب الفائزين ورسالة عرفان للمعلّمة ريم سلمان عطالله التي لم تدّخر جهدًا كي ترفع مستوى التفكير الرياضيّ عند الطلّاب المشاركين في المسابقة.المدرسة الإعداديّة في عيلوط تختتم مساقًا مكثّفًا في اللغة الإنجليزيّةشارك جمهرة من طلّاب الصفوف السابعة والثامنة في مدرسة عيلوط الإعداديّة في لقاءات دورة محادثة مكثّفة وابتكاريّة في اللغة الإنجليزيّة، والتي مرّرها مدرّب إنجليزي يدعى كريس كرم والذي لا يجيد اللغة العربيّة، فكانت لقاءاته مع الطلّاب المشاركين في الدورة فرصةً سانحةً وحقيقيّةً لتنمية قدرات الطلاب في فهم اللغة المسموعة واستعمالاتها المختلفة من خلال التجارب والمهارات الحياتيّة ومنظومة من الألعاب الهادفة والتي أضفت على اللقاءات روح المتعة وساهمت في كسر حاجز اللغة والعجز عن التعبير، فمكّنتهم من الشروع في استخدام اللغة الإنجليزيّة محكيًّا دون خوف أو تردّد.يوجّه مدير المدرسة شكره للقائمين على هذه الدورة، ويشكر المدرّب الفتيّ الذي نجح في مهمّته نجاحًا ملحوظًا، ويشكر أيضا وزارة التربية والتعليم والمجلس المحليّ لدورهما في تزويد المدرسة بهذه الموارد الفاعلة والتي تحقّق نجاحًا فعليًّا ينعكس إيجابيًّا على مستوى طلاب المدرسة في المهارات اللغويّة والتعبيريّة الأساسيّة.