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المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تختتم العام الدراسي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نظمت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة يوم الخميس الموافق 20.6.2019 برنامجًا حافلًا لطبقة الصفوف السابعة احتفالًا بمناسبة انقضاء الفصل الثالث وانتهاء العام الدراسي وحلول فصل الصيف وذلك بإشراف مركزة طبقة الصفوف السابعة المعلمة غادة خوري.


وقد افتتحت البرنامج المعلمة غادة خوري وألقت كلمتها وتقدمت بأسمى عبارات الشكر والتقدير للطلاب على مجهودهم وعملهم الدؤوب في الحياة التعليمية والتربوية للمدرسة خلال الفصل الثالث من العام الدراسي وأكدت أن طريق النجاح والتفوق لا يزال مفتوحًا للجميع ولعل إجازة العطلة الصيفية فرصة طيبة لإعطاء العقل والبدن راحة من عناء العام الدراسي ومراجعة النفس والذات فيما حصدت وأفنيت في الفترة السابقة، وحثت الطلاب الناجحين والمتفوقين مواصلة المنهج والطلاب الذين لم يوفقوا أو تعثروا المثابرة والاجتهاد وتمنت أن يكون العام الدراسي عام خير وبركة وجد واجتهاد وتوفيق ونجاح وقضاء عطلة صيفية آمنة وسعيدة مليئة بالأفراح وأن يكونوا الطلاب في العام الدراسي القادم في حلة جديدة مليئة بالتفاؤل والعمل الجاد لأنها سوف تكون فرصة أُخرى لشق وعبور طريق النجاح.  

بعدها تم عرض فيلم قصير فعاليات طبقة الصفوف السابعة خلال العام الدراسي وكانت كلمة لمدير المدرسة أُ. مشهور عباس، وتفضلت المعلمة غادة خوري باسمها وباسم طلاب وطالبات طبقة الصفوف السابعة بتقديم درع الوفاء إلى مدير المدرسة بمناسبة خروجه إلى التقاعد. بعد ذلك عرض فيلم قصير مباراة كرة قدم نهائية لدوري طبقة الصفوف السابعة والتي جمعت طلاب الصف السابع (ج) مع طلاب الصف السابع (د) وانتهت المباراة بفوز طلاب السابع (د) بستة أهداف نظيفة.

بدورها شكرت المعلمة غادة خوري المربي سهيل زريق منظم الدوري الرياضي لطلاب المدرسة والمربي مؤيد عباس حكم المباريات على الجهود الجبارة المبذولة وعلى التنظيم الممتاز والمساهمة الفعالة في إنجاح مباريات الدوري لطبقة الصفوف السابعة بشكل خاص ودعت المربين لتكريم الطلاب.   

كما وألقى طلاب الصفوف السابعة ورد خطيب وهزار خليلية كلمة وداع العام الدراسي، وتكريم الطلاب المشاركين في مسابقة شهر رمضان المبارك التي لم تكن مجرد مسابقة فحسب بل كانت دورة تثقيفية ممتعة في بعض المفاهيم الفكرية فكان التحدي وكانت المسابقة وكان معها التنافس الشريف بين طلاب طبقة الصفوف السابعة حيث فاز في المسابقة الصف السابع (ج). 

وفي لفتة كريمة قام مربو ومربيات الصفوف السابعة بتكريم المعلمة غادة خوري تقديرًا لجهودها وعطاءها للمدرسة ولطبقة الصفوف السابعة.  

وتخلل البرنامج مجموعة من الفقرات الفنية والمسابقات المشتركة مع فرقة جوقة المدرسة بمرافقة المعلمة مارلين خوري.واختتم البرنامج بعرض دبكة وأغاني نصراوية.  




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