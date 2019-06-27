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كفر مندا: تكريم المربي محمود خطيب بمناسبة خروجه للتقاعد



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اقامت مدرسه الغزالي الابتدائية كفر مندا حفل تكريم للمربي المربي الفاضل محمود خطيب بمناسبة خروجه للتقاعد بعد عمل دؤوب وعطاء غير منقطع دام أكثر من اربعة عقود.   افتتح الحفل مدير المدرسة المربي عزمي قدح حيث أثنى في كلمته على دور المربي في تأدية واجبه تجاه طلابه وتجاه مجتمعه وشدد على الرسالة العظمى التي يحملها المربي لينقلها الى الاجيال القادمة واكد على ثقل الأمانة التي يحملها المعلم وذكر الصفات العظيمة التي كان يحملها الاستاذ محمود من عطاء وتضحيه وصبر وشجاعة واراده قوية يرافقها العمل المستمر دون انقطاع.  رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم شكر القائمين على هذا التكريم، وتحدث عن اهمية العلم والتعليم حيث قال " من علمني حرفا كنت له عبدا " والمربي محمود خطيب هو من علمني الصلاة خلال دروس الدين في المرحلة الابتدائية، وما زلت مداوماً على الصلاة منذ ذلك الوقت فله الفضل الكبير ولن انساه طول حياتي.                              مدير قسم التربية والتعليم جمال طه القى كلمة عبر فيها عن شعوره بالسعادة بوجود مربين مخلصين يقدمون الغالي والنفيس من أجل توصيل رسالتهم من خلال مهنتهم في مجال التربية والتعليم.  المربي مأمون الشيخ خليل باسم الهيئة التدريسية كلمه معبره ذكر فيها مناقب ومزايا المربي محمود خطيب الحميدة وكان لكلمته الاثر الكبير في نفوس الحاضرين وبانت في عيونهم العبرات من وقع هذه الكلمات.   وفي نهاية الاحتفال شكر المربي محمود خطيب جميع من شاركه هذا الاحتفال بكلمة مؤثرة ومعبرة على هذا التكريم الذي ترك في نفسه الشعور بالسعادة والاعتزاز .





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