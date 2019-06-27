حريق, كبير, في, مجد, الكروم, والنيران, تهدد, المنازل,

عملت طواقم الاطفاء عصر اليوم الخميس على اخماد حريق كبير في مجد الكروم , حيث اندلعت النيران في الجبل الشمالي للبلدة مما ادى الى انتشار السنة اللهب للمنطقة القريبة من المنازل .

الشرطة وصلت للمكان وقامت باخلاء المنطقة حتى تنتهي طواقم الاطفاء من عملها .