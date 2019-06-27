حريق, كبير, في, مجد, الكروم, والنيران, تهدد, المنازل,

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اختتمت المدرسة الإعداديّة في عيلوط العام التدريسيّ الحالي 2019 بإنجازاتٍ نوعيّةٍ...
نظمت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة يوم الخميس الموافق 20.6.2019 برنامجًا...
اقامت مدرسه الغزالي الابتدائية كفر مندا حفل تكريم للمربي المربي الفاضل محمود...
اعلنت رئيسة لجنة موظفي المعابر الحدوية في سلطة السكان والهجرة ، عن اضراب اعتبارا...
نظمت مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا ، إحتفال مهيب رائع بتخرج الفوج ال 47 من...
تمكنت طواقم الإطفاء والإنقاذ من وقف تسرب مادة الأمونيا من مصنع شتراوس في مدينة...
وضعت شابه تبلغ من العمر 24 عاما من قرية دير الأسد مولودها في سيارة إسعاف تابعة...
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الحقوق الوطنية للشعب ليست عقارات تشترى وتباع...
تحقق الشرطة في ملابسات حادثة اقدام مجهولين على القاء زجاجة حارقة على محطة الشرطة...
اصيب شاب 39 عاما باصابات هخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في قرية عارة - المثلث اليوم...