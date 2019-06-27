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حريق كبير في مجد الكروم والنيران تهدد المنازل



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عملت طواقم الاطفاء عصر اليوم الخميس على اخماد حريق كبير في مجد الكروم , حيث اندلعت النيران في الجبل الشمالي للبلدة مما ادى الى انتشار السنة اللهب للمنطقة القريبة من المنازل .


الشرطة وصلت للمكان وقامت باخلاء المنطقة حتى تنتهي طواقم الاطفاء من عملها .




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