ابتداءا, من, الثلاثاء:, إضراب, في, المطار, وكل, معابر, البلاد,

اعلنت رئيسة لجنة موظفي المعابر الحدوية في سلطة السكان والهجرة ، عن اضراب اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم في كل المعابر الحدودية في البلاد،

بما في ذلك مطار اللد .الاضراب سيبدأ عند الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء، حيث لن يكون بالامكان دخول المسافرين والبضائع للبلاد ، ولا الخروج منها ، وذلك احتجاجا على تاخير أجور الموظفين والمسّ بمركبات الاجور التي تم الاتفاق عليها باتفاق الاجور الجماعي لموظفي سلطة السكان والهجرة"الصورة توضيحية