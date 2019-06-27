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ابتداءا من الثلاثاء: إضراب في المطار وكل معابر البلاد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعلنت رئيسة لجنة موظفي المعابر الحدوية في سلطة السكان والهجرة ،  عن اضراب اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم في كل المعابر الحدودية في البلاد،




 بما في ذلك مطار اللد .



الاضراب سيبدأ عند الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء، حيث لن يكون بالامكان دخول المسافرين والبضائع للبلاد ، ولا الخروج منها ، وذلك احتجاجا على تاخير أجور الموظفين والمسّ بمركبات الاجور التي تم الاتفاق عليها باتفاق الاجور الجماعي لموظفي سلطة السكان والهجرة"


الصورة توضيحية
ابتداءا من الثلاثاء: إضراب في المطار وكل معابر البلاد




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