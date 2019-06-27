الرئيس, التونسي, يتعرض, لوعكة, صحية, حادة, ونقل, على, اثرها, للمستشفى,

قالت الرئاسة التونسية في بيان صادر عنها إن الرئيس الباجي قائد السبسي البالغ من العمر 94 عاما تعرض يوم الخميس لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.وكان السبسي نُقل للمستشفى الأسبوع الماضي، لكن مسؤولي الرئاسة قالوا آنذاك إنها كانت وعكة خفيفة.