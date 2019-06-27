تخرج, الفوج, 47, بمدرسة, أورط, حلمي, الشافعي, عكا,

نظمت مدرسة أورط على أسم حلمي الشافعي عكا ، إحتفال مهيب رائع بتخرج الفوج ال 47 من طبقة الثاني عشر ، للعام الدراسي 2018-2019 ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25-6-2019 بساحة المدرسة ، التي اكتظت بحضور كبيرمن الأهالي الكرام، ووفد كبير من بلدية عكا ، يترأسة شمعون لانكري رئيس بلدية عكا، أدهم جمل نائب رئيس بلدية عكا، أوريت أسياج مديرة قسم المعارف ببلدية عكا، سبأ السيد نائبة مديرة قسم المعارف في بلدية عكا، كما حضر من شبكة مدارس أورط السيد آفي أفيرام مدير منطقة الشمال لمدارس أورط، كما حضر الإحتفال لفيف من الضيوف الكرام ، والمعلمين/ات والعاملين/ات بالمدرسة.

بدأ الإحتفال بإستقبال مفرح مصاحب بالتصفيق والزغاريد والاغاني الجميلة المخصصة لكل صف من طلاب الفوج ال 47 للعام الدراسي 2018-2019 ، بالترتيب الصف الثاني عشر علمي تخصص فيزياء-حاسوب-كيمياء بإشراف المربية رلى عثمان،الصف الثاني عشر تخصص علمي بيولوجيا- كيمياء بإشراف المربية ثريا أبو دبي فاعور، الصف الثاني عشر تخصص أحهزة هندسية محوسبة بإشراف الأستاذ محمد شحادة، الصف الثاني عشر تخصص إلكترونيكا بإشراف المربية تحرير مسلماني، الصف الثاني عشر تخصص علم الاجتماع بإشراف المربية رلى جمل، الصف الثاني عشر تخصص جهزة هندسية حوسبة وإدارة وإقتصاد بإشراف المربية رنده فيران والصف الثاني عشر تخصص أجهزة هندسية محوسبة وإدارة طاقات بشرية بإشراف المربية ولاء سعدي، الصف الثاني عشر تخصص أجهزة هندسية وإدارة بإشراف المربي يوسف السالم .بدأ الإحتفال بعرض غنائي موسيقي لمعهد الموسيقى العربي العكي بقيادة الفنان أدهم قشاش الذي أبهر الحضور بفقرتين لتلك المواهب في الغناء والعزف ، نال إعجاب الجميع وقد شاركت الفنانة المتميزة عائشة شامي بالغناء، ثم ألقى الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة بكلمة رحب فيها بكل الحضور الكريم ، وشجع الطلاب الخريجين الالتحاق بالجامعات والكليات، تمنى أن يراهم بعد عدة سنوات في مراكز مرموقة رافعين أسم عكا عالياً، كما وشكر كل من ساهم في تنظيم هذا الإحتفال الكبير، كما وألقى السيد شمعون لانكري رئيس بلدية عكا بكلمة طيبة أشاد فيها بجهود الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة وحكمة إدارتة للمدرسة والوصول بها ألى نتائج البجروت العالية، كما وشكرطاقم الهيئة التدريسية على عملهم طوال السنة الدراسية، كما وشكر الأهالي لتربيتهم وتشجيعهم لاولادهم للوصول إلى المراحل الاكاديمية.ثم كانت فقرة تكريم الطلاب المتفوقين والممتازين ، وقد إعتلى منصة الإحتفال لتسليم الجوائز كل من : الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة، السيد شمعون لانكري رئيس بلدية عكا، السيد أدهم جمل نائب رئيس بلدية عكا، السيد آفي أفيرام مدير منطقة الشمال بشبكة مدارس أورط، السيدة أوريت أسياج مديرة قسم المعرف ببلدية عكا، السيدة سبأ السيد نائبة مديرة قسم المعرف ببلدية عكا، الأستاذ وفيد منصور مدير الإعدادية، الأستاذ غسان ضاهر المدير التعليمي،السيد غسان عيد رئيس لجنة أولياء الأمور بالمدرسة، المعلمة نهاية قربي مديرة طبقتي الحادي عشر والثاني عشر،وقد حصلت الطالبة ميسان عيق على معدل 99 الأولى على طبقة الثاني عشر والجائزة مقدمة من مدير شبكة مدارس أورط، كما حصلت الطالبتين حلا جمل وبسمة عاصي على المرتبة الأولى على طبقة التاسع، ثم قدم السيد شمعون لانكري رئيس البلدية جوائز مالية لعشرة طلاب من الأوائل تعليمياً في صفوف الثاني عشر.كما قدمت المدرسة جوائز مالية ل 26 طالب من المتفوقين والممتازين في صفوف الثاني عشر، وحصل طالب على جائزة التطوع الاجتماعي مقدمة من أورط توف، ثم فقرة تكريم شخصيات ساهمت بشكل كبير في دعم ومساندة المدرسة بسخاء وعطاء بكل إخلاص وإنتماء للمدرسة ولعكا الغالية لكل من: السيد نبيل فرحات أبو جاد، السيد وفيق مجدوب، السيد سليم أبو دبي، الأستاذ محمد شحادة، السيد براءة دمج، وقدمتا الطالبتان نورهان عيسى وفاطمة طاهر أغنية ( أنا صار لازم ودعكن) بمصاحبة الفنان أدهم قشاش على الاورج ، نالت إعجاب الحضور، ثم كانت كلمة لجنة أولياء الأمور ألقاها كل من غسان عيد رئيس اللجنة، ريحانة أبو الخير عضوة اللجنة .الكلمة كانت تشجيعاً للطلاب الخرجين بمواصلة التعليم الاكاديمي، كما شكرا الأهالي الكرام لوقوفهم بجانب أولادهم لمواصلة العلم، وقدمت فرقة الرقص الفلكوري التابعة للمركز الجماهيري بعكا القديمة، فقرة رقصة الدبكة قدمها براعم حازت بتجاوب الحاضرين بالتصفيق والتشجيع، وإدارة المدرسة قدمت الشكر للسيد لؤي فارس مدير المركز الجماهيري على تعاونة البناء، كما قدمت الشكر للفنان وطن كيال مدرب الفرقة على المستوى الراقي للفرقة،ثم كانت فقرة كلمة طلاب طبقة الثاني عشر بمصاحبة المربين/ات ، وقدم الطلاب هدايا للمربين/ات في أجواء ودية،وللعام الخامس على التوالي كانت فقرة ( تسليم مفتاح النجاح) فكرة وبمبادرة المعلمة القديرة برلنتي بواقنة، فقد قدم الطالب أحمد عتابا من طبقة الثاني عشر، مفتاح النجاح مواصلة المسيرة التعليمية التربوية للطالبة بيسان عيد من طبقة الحادي عشر، وبعد ذلك ألقى الطالب أحمد عوض رئيس مجلس الطلاب بكلمة طيبة تمنى النجاح للخريجين في المستقبل.وقدم شهادة شكر للطالب شحادة طوالبة من طبقة الثاني عشر على عطاءة في النشاطات اللامنهجية،وفي نهاية الإحتفال وقف جميع الحضور وطلاب الثاني عشر مع أغنية النجاح وانطلقت الصواريخ بساحة الإحتفال مع فرحة الطلاب ورفعوا قبعات النجاح وهم في قمة السعادة، والأهالي والمعلمين والعاملين بهذا اليوم الرائع، وقد تولى الأستاذ ميلاد خليل مركز التربية الاجتماعية عرافة الإحتفال، وأشرف على النظام الأستاذ إدمون بدين موجة مجلس الطلاب، وقام طلاب المجلس بدور كبير في نجاح هذا الإحتفال، وقد اعرب الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة بهذا النجاح لتخرج الفوج ال47 وقدم الشكر لكل من ساهم وشارك في تنظيم الإحتفال وخاصة المعلمة نهاية قربي مديرة بيت الحادي عشر والثاني عشر على مساهمتها الفعالة طوال فترة إعداد هذا الإحتفال، كما قدم الشكر للسكرتيرة نجوان مجدوب على عملها العظيم بالمشاركة الإيجابية في نجاح الإحتفال.كما وشكر إسلام زكور مسؤولة الحوسبة بالمدرسة على مساهمتها الملموسة في الإحتفال، وقد اشرف على الإعلام والتسويق محمد باب الله.