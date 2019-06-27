طواقم, الإطفاء, تتمكن, من, وقف, تسرب, الأمونيا, من, مصنع, شتراوس, في, عكا,

تمكنت طواقم الإطفاء والإنقاذ من وقف تسرب مادة الأمونيا من مصنع شتراوس في مدينة عكا.

ثمانية طواقم عملت على منع تسرب الأمونيا

وقد تم ابعاد العمال عن المصنع ومتسوقين من مجمع عزريئلي التجاري المجاور. وتقرر أيضا اغلاق عدة شوارع ووقف حركة القطارات بين عكا ونهاريا حيث تنطلق من محطة كريات موتسكين. اما حركة القطارات إلى كرمئيل تعمل كالمعتاد. وعلى الرغم من وقف التسرب فان الشرطة تمنع الوصول الى المنطقة حتى اشعار آخر.وسادت حالة هلع بين المواطنين العاملين في المجمع التجاري ورواده، في أعقاب مطالبتهم عبر مكبرات صوت بإخلاء المكان بسبب الحادث.ولم ترد تقارير حول إصابات من جراء تسرب المادة السامة فيما شكا مواطنون من حرقة في العيون.ووصلت ثمانية طواقم إطفاء إلى المكان من أجل تطويق تسرب الأمونيا في المصنع الواقع عند مدخل عكا الجنوبي، والذي يبعد بضع عشرات الأمتار عن مبان سكنيةومئات أمتار معدودة عن محطة القطار في المدينة. وأغلقت الشرطة الشوارع المؤدية للمصنع والمجمع التجاري ومنعت الدخول إليها.