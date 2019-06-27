تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-27 15:10:39 طواقم الإطفاء تتمكن من وقف تسرب الأمونيا من مصنع شتراوس في عكا |  2019-06-27 14:52:37 شابه من قرية دير الأسد تضع مولودها داخل سيارة اسعاف |  2019-06-27 14:47:41 ابو مازن: مستعدون لمفاوضات برعاية دولية |  2019-06-27 14:46:26 تفجير انتحاري في تونس وسقوط ضحايا |  2019-06-27 12:50:48 القاء زجاجة حارقة على محطة الشرطة الجماهيرية في جلجولية |  2019-06-27 12:47:40 اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في عارة |  2019-06-27 12:00:29 المطران حنا :يحق لنا ان نتسائل اين هم العرب مما يحدث حاليا في القدس من استهداف لمقدساتنا واوقافنا |  2019-06-27 11:30:33 ميركل تعاني من الرعشة مرة أخرى ! فيديو |  2019-06-27 10:52:03 هدم مساكن قرية العراقيب في النقب للمرة 145 |  2019-06-27 10:47:11 احتراق روضة اطفال في ام بطين بالنقب وشبهات للحرق العمد |  2019-06-27 10:32:46 عريقات ردا على كوشنر: أنتم تدمرون شعبنا |  2019-06-27 10:22:25 تسلل مواطن سوري الى جبل الشيخ واعتقاله |  2019-06-27 10:30:42 أغلى المدن للعيش.. هونغ كونغ الأغلى ومفاجأة عربية |  2019-06-27 10:02:42 أوروبا تغلي: الحرارة في ألمانيا وإسبانيا 45 درجة |  2019-06-27 09:30:14 كوشنير: ورشة المنامة ليست رشوة وحققت نجاحا هائلا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طواقم الإطفاء تتمكن من وقف تسرب الأمونيا من مصنع شتراوس في عكا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تمكنت طواقم الإطفاء والإنقاذ من وقف تسرب مادة الأمونيا من مصنع شتراوس في مدينة عكا.



وقد تم ابعاد العمال عن المصنع ومتسوقين من مجمع عزريئلي التجاري المجاور. وتقرر أيضا اغلاق عدة شوارع ووقف حركة القطارات بين عكا ونهاريا حيث تنطلق من محطة كريات موتسكين. اما حركة القطارات إلى كرمئيل تعمل كالمعتاد. وعلى الرغم من وقف التسرب فان الشرطة تمنع الوصول الى المنطقة حتى اشعار آخر.


وسادت حالة هلع بين المواطنين العاملين في المجمع التجاري ورواده، في أعقاب مطالبتهم عبر مكبرات صوت بإخلاء المكان بسبب الحادث.


ولم ترد تقارير حول إصابات من جراء تسرب المادة السامة فيما شكا مواطنون من حرقة في العيون.


ثمانية طواقم عملت على منع تسرب الأمونيا

ووصلت ثمانية طواقم إطفاء إلى المكان من أجل تطويق تسرب الأمونيا في المصنع الواقع عند مدخل عكا الجنوبي، والذي يبعد بضع عشرات الأمتار عن مبان سكنية 


ومئات أمتار معدودة عن محطة القطار في المدينة. وأغلقت الشرطة الشوارع المؤدية للمصنع والمجمع التجاري ومنعت الدخول إليها. 




كلمات متعلقة

طواقم, الإطفاء, تتمكن, من, وقف, تسرب, الأمونيا, من, مصنع, شتراوس, في, عكا,

تابعونــا

شابه من قرية دير الأسد تضع مولودها داخل سيارة اسعاف شابه من قرية دير الأسد تضع مولودها داخل سيارة اسعاف 2019-06-27 | 14:52:37

وضعت شابه تبلغ من العمر 24 عاما من قرية دير الأسد مولودها في سيارة إسعاف تابعة...

ابو مازن: مستعدون لمفاوضات برعاية دولية ابو مازن: مستعدون لمفاوضات برعاية دولية 2019-06-27 | 14:47:41

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الحقوق الوطنية للشعب ليست عقارات تشترى وتباع...

القاء زجاجة حارقة على محطة الشرطة الجماهيرية في جلجولية القاء زجاجة حارقة على محطة الشرطة الجماهيرية في جلجولية 2019-06-27 | 12:50:48

تحقق الشرطة في ملابسات حادثة اقدام مجهولين على القاء زجاجة حارقة على محطة الشرطة...

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في عارة اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في عارة 2019-06-27 | 12:47:40

اصيب شاب 39 عاما باصابات هخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في قرية عارة - المثلث اليوم...

المطران حنا :يحق لنا ان نتسائل اين هم العرب مما يحدث حاليا في القدس من استهداف لمقدساتنا واوقافنا المطران حنا :يحق لنا ان نتسائل اين هم العرب مما يحدث حاليا في القدس من استهداف لمقدساتنا واوقافنا 2019-06-27 | 12:00:29

ابتدأت في المدينة المقدسة منذ يوم امس مهرجانات الانوار في محيط البلدة القديمة من...

هدم مساكن قرية العراقيب في النقب للمرة 145 هدم مساكن قرية العراقيب في النقب للمرة 145 2019-06-27 | 10:52:03

هدمت آليات وجرافات ، اليوم الخميس، مساكن قرية العراقيب في النقب، وشردت سكانها...

احتراق روضة اطفال في ام بطين بالنقب وشبهات للحرق العمد احتراق روضة اطفال في ام بطين بالنقب وشبهات للحرق العمد 2019-06-27 | 10:47:11

تحقق شرطة النقب في ملابسات بلاغ عن حريق شب في روضة اطفال بقرية ام بطين في النقب ,...

تسلل مواطن سوري الى جبل الشيخ واعتقاله تسلل مواطن سوري الى جبل الشيخ واعتقاله 2019-06-27 | 10:22:25

تواصل سلطات الجيش الاسرائيلي التحقيق في واقعة تسلل مواطن سوري إلى منطقة جبل الشيخ...

مصرع مواطن بانقلاب مركبته في بلدة زعتره جنوب بيت لحم مصرع مواطن بانقلاب مركبته في بلدة زعتره جنوب بيت لحم 2019-06-27 | 09:05:57

لقي مواطن 42 عاما من سكان بلدة زعتره جنوب شرق بيت لحم مصرعه نتيجة انقلاب مركبته في...

طمرة - اطلاق نار على سيارة دون اصابات طمرة - اطلاق نار على سيارة دون اصابات 2019-06-27 | 08:54:13

اقدم مجهولون استقلوا دراجة نارية على اطلاق النار على مركبة كانت مركونة بالشارع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تكريم المربية سميحة نصار مدينة تقاعد خروجها خدمة 35 عاما مشاركة واسعة سخنين مظاهرة قطرية نصرة للقدس الاقصى لجنة المتابعةانتخابات جت رئاسة عضوية اجواء انتخابية مجلس محلي تفكيك قنبلة باقة الغربية جت الشرطة دون اصابات أضرار ساحة منزل تظاهرة متدينون يهود بسجات زئيف انزعاج ضجيج صوت الاذان القدس الفجر مطالبين حل رئيس البلدية القدس امام بيت نير بركات ضياء زبيدي محمد . قريناوي رومانيا طب طلاب جامعة حادث طرق مروع اللد رهط كاسبومات خزنة نقود فرع بنك مركنتيل عيلبون سرقة مجهولون الشرطة طفل رضيع ترك على الدرج مبنى في الزبابدة قضاء جنين نصب احتيال محطات وقود الناصرة قلنسوة اعتقال 24 مشتبها عربيا ضريبة فواتير مزيفة عزرائيلي جندية طعن تل ابيب عربي منفذ عملية طعن بث مباشر ليفربول مانشستر سيتي مباراة ;كأس انجلترا كرة القدم محمد ملحم نشأت والد المشتبه تنفيذ عملية تل ابيب الرينة اطلاق نار الشرطة الناصرة اضرار دون اصابات بيت اتجاه مجهولونتعطيل اقلاع طائرات هبوط لجنة مستخدمين بن غوريون دولي احتجاجا وزارة المالية سائقوا شركة ايجد مواصلات حافلات يتظاهرون في القدس احتجاجا على ظروف عملهم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com